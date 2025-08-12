بعد التتويج بالدوري الليبي، البدري يرد على طلب التعاقد مع أحمد عبد القادر

قاد حسام البدري المدير الفني لـ أهلي طرابلس، فريقه للتتويج بلقب الدوري الليبي عقب الفوز على الهلال بهدفين دون رد في المباراة الختامية من مرحلة سداسي التتويج والتي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكشف المدرب المخضرم حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، حقيقة طلبه التعاقد مع أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي.

وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "غير صحيح تمامًا أنني طلبت من إدارة أهلي طرابلس التعاقد مع أحمد عبد القادر في الوقت الحالي".

وأكد: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين إدارة النادي بشأن عبد القادر، ولم أطلب تماما التعاقد معه".

واختتم: "أتمنى تحري الدقة في نقل الأخبار، وأؤكد مرة أخرى، أنني لم أطلب من إدارة أهلي طرابلس التعاقد مع عبد القادر تمامًا".

وسجل المدافع الرواندي مانزي هدف فريق أهلي طرابلس الأول في الدقيقة الخامسة بضربة رأسية غالطت، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 83 حمدو الهوني بتسديده رائعة في شباك الهلال.

وأقيمت مرحلة سداسي التتويج في إيطاليا بمشاركة أندية أهلي طرابلس وأهلي بني غازي والاتحاد الليبي والهلال والأخضر والسويحلي.

ونجح البدري في قيادة أهلي طرابلس للتتويج بالدوري رقم 14 في تاريخ نادي العاصمة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة محققا 13 نقطة محققا اللقب عن جدارة واستحقاق، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 8، والذي كان يحتاج للفوز فقط.

الجدير بالذكر أن جهاز حسام البدري في أهلي طرابلس يضم أحمد أيوب كمدرب مساعد، وهادي خشبة مديرا للكرة.

وكان مقررًا أن تقام المباراة يوم الأحد الماضي، على أرضية ملعب سيتا دي ميدا بمدينة ميلانو الإيطالية، إلا أن أمورًا حدثت أدت إلى تأجيل اللقاء وسط أجواء متوترة شهدت عدة بيانات من أهلي طرابلس والهلال.

