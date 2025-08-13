الأربعاء 13 أغسطس 2025
التعادل الإيجابي ينهي ودية إنتر ميلان ومونزا

تعادل فريق إنتر ميلان إيجابيًّا أمام مونزا بنتيجة 2-2، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد.


تاريخيًّا، شهدت مواجهات إنتر ميلان ومونزا تكافؤًا نسبيًا في الأداء، حيث فاز الإنتر في ثلاث مواجهات من أصل آخر خمس، بينما حقق مونزا انتصارًا واحدًا وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أما في الآونة الأخيرة فقد أظهر مونزا تحسنًا ملحوظًا بتحقيق أربعة انتصارات وخسارة وحيدة، مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة لإنتر ميلان.

فيما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يستعد لبدء محاولة جديدة من أجل التعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا، بهدف تعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

ورفض أتالانتا العرض الأخير من النيراتزوري بقيمة 45 مليون يورو شاملة المكافآت، لتبدأ رحلة العصيان من جانب اللاعب الذي أعلن تقدمه رسميا بطلب لناديه للسماح له بالرحيل هذا الصيف.

ووفق صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر سيُعيد إطلاق عرض جديد لأتالانتا لضم لوكمان، حيث سيتجاوز قيمته 45 مليونًا لتقترب من الـ50 مليونًا.

