الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رياضة

استعدادا لنهائيات كأس العالم، تفاصيل تدريب منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب وديا

أدى منتخب الشباب تدريبا قويا بملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا، وذلك استعدادا للقاء نظيره المغربي يوم الأربعاء المقبل وديا، ضمن تجهيزات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في تشيلي يوم 27 سبتمبر المقبل.

 ويلتقي المنتخبان في مباراة ثانية يوم الجمعة في ختام معسكره.

ووصلت بعثة منتخب الشباب إلى مدينة الرباط عصر أمس وحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل التوجه إلى التدريبات.


وقبل انطلاق التدريبات حرص حمادة الشربيني رئيس البعثة، خلال حديثه مع اللاعبين على تحفيزهم مؤكدا أنه يعرف جيدا إمكانات وقدرات هذا الجيل ولديه قناعات كبيرة بأنهم سيقدمون بطولة تليق بمصر فى مونديال تشيلي.

و ضمت البعثة 25 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي في حراسة المرمى وأحمد فرج ومحمد إبراهيم ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد ومحمد وحيد وسيف سفاجا ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وأحمد شرف وياسين عاطف وعلي إيهاب وعمر خضر وأدهم كريم وأيمن أمير.      

