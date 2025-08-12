على أنغام السمسمية، احتفال جماهير الإسماعيلي بانعقاد عمومية سحب الثقة من مجلس الإدارة (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من أمام استاد النادي الإسماعيلي في محافظة الإسماعيلية، لمتابعة إقبال أعضاء الجمعية العمومية على النادي لانعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي.

الاحتفال على أنغام السمسمية

واحتفل المئات من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، على أنغام السمسمية ونقر الطبول، بإقبال المئات للتصويت على سحب الثقة.

جانب من حضور الجمعية العمومية، فيتو

حدث تاريخي في الإسماعيلي

و تشهد أروقة النادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، حدثًا فارقًا في تاريخه، حيث تنعقد الجمعية العمومية العادية للتصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي غير مسبوق، باعتبارها لحظة فاصلة في مستقبل القلعة الصفراء.

شروط الدخول

وأعلنت إدارة النادي عن تفاصيل وإرشادات حضور الجمعية العمومية، موضحة أن الدخول سيتم من بوابة الملاعب المفتوحة باتجاه شارع المدارس، والخروج من باب حديقة رضا في اتجاه شارع رضا، وذلك لتنظيم حركة الحضور ومنع التكدس.

ويبدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساءً، حيث يحق لعضو الجمعية العمومية الحاصل على كارنيه النادي الساري حتى 30 يونيو 2025 أو 30 يونيو 2026، وبحوزته بطاقة الرقم القومي، المشاركة في العملية التصويتية. وأكدت الإدارة أن الأعضاء سيتوجهون مباشرة للإدلاء بأصواتهم والخروج من البوابة المخصصة، مع منع أي تجمعات أو انتظار داخل أو خارج مقر اللجان، لضمان انسيابية العملية وتوفير الفرصة لكل الأعضاء للإدلاء برأيهم دون تعطيل.

كما شددت إدارة النادي على أن دخول الصحفيين سيكون مقصورًا على المعتمدين من نقابة الصحفيين وحاملي الكارنيه الخاص بها، مع تخصيص مكان خاص لتغطية الحدث.

وتأتي هذه الجمعية العمومية على خلفية حالة من الغضب الجماهيري الواسع تجاه نتائج وأداء مجلس الإدارة الحالي، إذ يرى قطاع كبير من جماهير الدراويش أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في مستوى الفريق، وتفاقم الأزمات المالية والإدارية، ما انعكس بالسلب على مسيرة النادي في البطولات المختلفة.

الجدير بالذكر أن سحب الثقة يتطلب موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وهو ما يجعل المشاركة الجماهيرية في غاية الأهمية. وقد ناشد مجلس الإدارة الأعضاء بالالتزام بالتعليمات والظهور بمظهر حضاري يليق باسم النادي الإسماعيلي وتاريخه، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إعلاء مصلحة الكيان فوق أي اعتبارات شخصية.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الشارع الرياضي بالإسماعيلية نتيجة التصويت، تعيش جماهير الدراويش حالة من الأمل في أن تشكل هذه الجمعية العمومية بداية جديدة للنادي، تفتح الباب أمام مرحلة إصلاح شاملة تعيد الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.

