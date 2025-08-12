الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظ الإسماعيلية يوجه بوقف عمال النظافة في أوقات الذروة خلال الموجة الحارة

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإيقاف عمل عمال النظافة بالشوارع خلال أوقات الذروة، وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، حفاظًا على سلامتهم. 

الهدف من القرار 

 

يأتى ذلك على خلفية صدور تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة حارة خلال الأيام المقبلة. 

 

تقدير جهود عمال النظافة 

وأكد محافظ الإسماعيلية علي تقديره لجهود عمال النظافة  للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة،  لافتًا إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على سلامتهم وتوفير احتياجاتهم.

و أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الثلاثاء متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

الطقس اليوم  في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


درجة الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية: 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة  43

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى  40، المحسوسة 42

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 39

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 38

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32، المحسوسة 35 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39، المحسوسة 41

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 38

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 44، المحسوسة 46

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 43، المحسوسة 45

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة  43

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 42، المحسوسة 44

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 27  ودرجة الحرارة العظمى 43، المحسوسة 45

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 44، المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 47، المحسوسة 48

