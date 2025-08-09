أخبار مصر: وفاة مفاجئة لطبيبة شابة داخل قصر العيني، جريمتان تهزان القليوبية، موعد لقاء بوتين وترامب، عودة الموجة الحارة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

اشتغلت "شفتين" بدون أكل، وفاة طبيبة شابة بشكل مفاجئ أثناء عملها بـ"قصر العيني"

توفيت طبيبة الامتياز سلمى حبيش من المحلة الكبرى بشكل مفاجئ أثناء عملها بمستشفى القصر العيني إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

موظف صغير "ما بيعرفش عربي"، ساويرس يسخر من "يوتيوب" بعد حذف فيديو إبراهيم عيسى عن حماس

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حذف منصة “يوتيوب”، فيديو للإعلامي إبراهيم عيسى يهاجم خلاله حركة حماس وتسببها في الكارثة التي يعيشها سكان غزة.

اللقاء الذي طال انتظاره، ترامب يعلن موعد ومكان اجتماعه مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد "موعود بالعذاب"، درجة الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أول صورة لطبيبة قصر العيني بعد وفاتها بشكل مفاجئ أثناء العمل وجمال شعبان يكشف السبب

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، صورة الطبيبة الشابة سلمى حبيش التي توفيت بشكل مفاجئ أثناء عملها بمستشفى قصر العيني إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

خطة الموت الإسرائيلية للتعامل مع مقاتلي حماس قبل احتلال قطاع غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، عن إجراءات تمهيدية يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها مع حركة حماس الفلسطينية، قبيل البدء باحتلال قطاع غزة بالكامل.

الذكاء الاصطناعي يتوقع فوز دولة عربية بكأس العالم 2030 ويمنح رونالدو "الخبر الأعظم"

فجر الذكاء الاصطناعي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن توقعاته للدول الفائزة بلقب كأس العالم في العشر نسخ المقبلة، مؤكدا أن دولة عربية ستحظى باللقب.

صدق أو لا تصدق، هذا ما فعله أمن متجر شهير في تركيا مع جينيفر لوبيز

في موقف غير متوقع، وحادثة لا تصدق، مُنعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز من دخول متجر "شانيل" الشهير في مدينة إسطنبول التركية، بسبب الازدحام داخل المتجر، رغم شهرتها العالمية الواسعة.

اليوم، بدء سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت، في استقبال راغبي الالتحاق بـالمعاهد الفنية الصحية الشرطية من "الذكور والإناث" بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك بسحب كراسات الالتحاق من مستشفيات هيئة الشرطة بمدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، وأسيوط، ضمن إجراءات قبول الدفعة الجديدة للعام الدراسي 2025 – 2026.

زاره 4 ملايين شخص في 2024، حريق هائل بمسجد قرطبة التاريخي في إسبانيا (فيديو)

نشب مساء أمس الجمعة، حريق هائل في مسجد قرطبة الشهير في جنوب إسبانيا، وهو مَعلم مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وزاره أكثر من مليوني شخص في العام 2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي ومودرن وانطلاق الدوري التونسي

يشهد اليوم السبت 9-8-2025، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، أبرزها الأهلي مع مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري المصري، فضلًا عن ودية مانشستر سيتي وباليرمو.

كل يوم "علقة" وسابه يموت وخرج، وفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية

شهدت منطقة ميت نما بمدينة قليوب بمحافظة الـقليوبية، واقعة صادمة ومحزنة، حيث قتل طالب على يد والده، بعد وصلة تعذيب استمرت عدة أيام، مما أدى إلى تعرضه لإصابات وكدمات بالغة أودت بحياته.

أول تحرك أمني بشأن فيديو المشاجرة المرعبة بالأسلحة والكلاب في العمرانية

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص استخدمت خلالها أسلحة بيضاء وكلاب، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمارة وعرَّض حياة المواطنين للخطر بمنطقة العمرانية.

بيان شديد اللهجة من وزراء خارجية 5 دول غربية بشأن الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة

أعرب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا، اليوم السبت، عن إدانتهم الشديدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.

الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بصدام قوي أمام مودرن سبورت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام نظيره فريق مودرن سبورت، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

حب مراهقة بطعم بالدم، طالب يقتل ابن عمته ويحمل جثمانه لقسم شرطة طوخ بالقليوبية

شهدت قرية مشتهر بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية حيث قتل شاب على يد نجل عمته طعنًا وخنقًا، وذلك بعد استدراجه إلى منزله لمعاتبته بعد الخلاف على فتاة.

ترامب يطالب جامعة كاليفورنيا بدفع غرامة مليار دولار بسبب الاحتجاجات الطلابية

طالب الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، جامعة كاليفورنيا العريقة بدفع غرامة ضخمة بقيمة مليار دولار بينما واصلت إدارته اتهام الجامعة بمعاداة السامية على خلفية طريقة استجابتها للتظاهرات الطلابية المتعلقة بحرب غزة عام 2024.

بعد ثوثيق الواقعة بالفيديو، القبض على المتهمين في ترويع مرشح بمجلس الشيوخ بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص متورطين في ترويع أحد مرشحي الشيوخ بسيارتين على الطريق السريع بالأقصر.

