اللقاء الذي طال انتظاره، ترامب يعلن موعد ومكان اجتماعه مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.



وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "سيعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بشدة بيني بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس 2025".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تدوينته أن "الاجتماع سيعقد في ولاية ألاسكا العظيمة".

وأفاد ترامب بأن المزيد من التفاصيل سيتم نشرها لاحقًا.

