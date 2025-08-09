السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اللقاء الذي طال انتظاره، ترامب يعلن موعد ومكان اجتماعه مع بوتين

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.


وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "سيعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بشدة بيني بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس 2025".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تدوينته أن "الاجتماع سيعقد في ولاية ألاسكا العظيمة".

وأفاد ترامب بأن المزيد من التفاصيل سيتم نشرها لاحقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاية ألاسكا الأمريكية

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

بيخمسوا، " كباية شاي" حسام حسن وطارق سليمان بمباراة الزمالك تثير الجدل (فيديو)

اعمل حسابك في هذا الوقت، تعطل خدمات إنستاباي اليوم بسبب التحديثات

الظهور الأول لـ أحمد فتوح بعد أزمة حفل راغب علامة

أحمد عبد العزيز عن فيديو رفض مصافحة معجب: اتفهم غلط.. وجمهوري هو سبب نجاحي

عودة الموجة الحارة بقوة، تحذير شديد من حالة الطقس اليوم السبت

تشمل سلاح حماس وإدارة القطاع، وكالة أمريكية تكشف تفاصيل صفقة مصر وقطر لإنهاء حرب غزة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها؟ الإفتاء تجيب

من قصص القرآن الكريم.. خطة يوسف عليه السلام لإنقاذ مصر من الأزمة الغذائية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads