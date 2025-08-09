موظف صغير "ما بيعرفش عربي"، ساويرس يسخر من "يوتيوب" بعد حذف فيديو إبراهيم عيسى عن حماس

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حذف منصة “يوتيوب”، فيديو للإعلامي إبراهيم عيسى يهاجم خلاله حركة حماس وتسببها في الكارثة التي يعيشها سكان غزة.

وقال “ ساويرس” ساخرًا على تغريدة إبراهيم عيسى الذي هاجم فيها “يوتيوب” بسبب انتقاده حماس: “اهدا غالبًا موظف صغير ما بيعرفش عربي…”.

اهدي غالبا موظف صغير ما بيعرفش عربي...😂 https://t.co/1Zz2SIWNk5 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 8, 2025

وجاءت سخرية ساويرس تعليقًا على مهاجمة عيسى لمنصة "يوتيوب"، عبر حسابه بمنصة "إكس"، بعدما حذفت فيديو ينتقد فيه حركة حماس حيث كتب: "فوجئت بأن منصة اليوتيوب العالمية توقف عرض فيديو لي على قناتي على المنصة أهاجم فيه حركة حماس وأتهمها بالإرهاب وبأن الشعب الفلسطيني لا يهم حماس لا حياته ولا دماره ولا إبادته ولا جوعه بقدر ما يهمها الاحتفاظ بعشرين رهينة إسرائيلية".

وأعاد إبراهيم عيسى، نشر الفيديو الذي حذفته منصة “يوتيوب” بسبب هجومه على حركة حماس، وعلق عليه كاتبًا: “الفيديو الذي منعه اليوتيوب… تخيلوا إنهم يتهمونني بتأييد الإرهاب!!”.

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على متابع بمنصة “إكس”، اتهم فيه الإعلامي إبراهيم عيسى يعمل لصالح أجندة أمريكية بحكم عمله في قناة الحرة، ليرد عليه “ساويرس” برد مفحم وقال: "لو عارفين كده ما كانوش منعوا فيديو هجوم على حماس"

