بعد ثوثيق الواقعة بالفيديو، القبض على المتهمين في ترويع مرشح بمجلس الشيوخ بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص متورطين في ترويع أحد مرشحي الشيوخ بسيارتين على الطريق السريع بالأقصر.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر فتحت تحقيقًا عاجلًا في بلاغ رسمي تقدم به العمدة محمد محمود ياسين، أحد المرشحين في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، بتعرضه لمحاولة ترويع خلال سيره على الطريق العام متجهًا إلى مدينة إسنا.



وقال المرشح في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه تعرض لمحاولة ترويع –على حد تعبيره– خلال مروره بطريق العبيرات قرب قرية الضبعية، حيث فوجئ بسيارتين ملاكي إحداهما هيونداي سوداء والأخرى ميتسوبيشي فضية، تحاولان اعتراضه والتضييق عليه خلال سيره حتى قرية الرزيقات".



وأضاف أن الواقعة تم توثيقها ببث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إحدى السيارتين، وتضمنت عبارات تهديد صريحة من بينها: "العملية لازم تنجح.. ومعانا الحديدة وجاهزين للضرب".

وعقب الحادث، حرر العمدة ياسين محضرًا رسميًّا بمركز شرطة أرمنت، مطالبًا بسرعة القبض على المتهمين خاصة أن الحادث متزامن مع جولة الإعادة لمجلس الشيوخ.

