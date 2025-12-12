بشرى تحسم الجدل حول "فيديو الارتباط": قديم والشخص مجرد صديق مقرب

18 حجم الخط

ردت الفنانة بشرى على حالة الجدل والتساؤلات التي أثيرت مؤخرًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فيديو انتشر لها مؤخرًا، ربطه البعض بخبر ارتباطها بعد انفصالها الأخير.

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، أكدت بشرى أن الفيديو المتداول "قديم"، موضحة: "أولًا الفيديو قديم، دا من الصيف الماضي، وانتشر وانتهى أمره، ومعرفش ليه تم ترويجه من جديد. وهذا الشخص مجرد صديق من شلة كبيرة بها العديد من الأصدقاء المقربين فقط، وحاليًا مفيش أي نية للارتباط بأي شخص من الأصدقاء."

بشرى: غير مسئولة عن تصرفات المعجبين

وأشارت بشرى إلى أنها دائمًا ما تعلن عن أي ارتباط رسمي بشكل واضح وصريح للجمهور، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية الشائعات والتصرفات التي لا تصدر عنها.

وأضافت الفنانة: "أعتقد أنا بعد 3 زيجات، الناس استوعبت أني لما يكون في ارتباط رسمي بعلن والناس كلها بتعرف. أنا غير مسئولة عن تصرفات المعجبين، أنا فقط مسؤولة عن ما يصدر مني."

يُذكر أن الفنانة بشرى كانت قد أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها خالد حميدة في شهر يونيو الماضي، بعد زواج دام لأكثر من عام.

وذكرت بشرى حينها في بيان نشرته عبر حسابها على "إنستجرام" أن الانفصال تم في هدوء وبالتراضي، وأن العلاقة بينهما ستظل قائمة على الصداقة والمحبة والاحترام المتبادل، حيث جمعهما علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة.

