أول تحرك أمني بشأن فيديو المشاجرة المرعبة بالأسلحة والكلاب في العمرانية

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص استخدمت خلالها أسلحة بيضاء وكلاب، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمارة وعرَّض حياة المواطنين للخطر بمنطقة العمرانية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

