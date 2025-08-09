حب مراهقة بطعم بالدم، طالب يقتل ابن عمته ويحمل جثمانه لقسم شرطة طوخ بالقليوبية

شهدت قرية مشتهر بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية حيث قتل شاب على يد نجل عمته طعنًا وخنقًا، وذلك بعد استدراجه إلى منزله لمعاتبته بعد الخلاف على فتاة.

نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وعلى إثرها قام بالتخلص منه، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بسبب فتاة الهذار قلب جد، شاب على يد نجل عمته طعنًا وخنقًا بالقليوبية

البداية بتلقي اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بحضور "عبد الرحمن" السن 16 طالبًا ومقيم بقرية مشتهر دائرة المركز، لتسليم نفسه لقيامه بقتل نجل خاله "عبد الرحمن ي" السن 15 طالبًا ومقيم بقرية مشتهر، وقيامه باصطحاب الجثمان معه أثناء تسليم نفسه.



وبالفحص تبين، صحة البلاغ، وبمناظرة الجثمان تبين وجود آثار خنق بالرقبة وجرح طعني بالصدر، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه تلك الواقعة وذلك على إثر خلاف بينهما، على فتاة، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام على إثرها بارتكاب الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

