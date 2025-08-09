الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بصدام قوي أمام مودرن سبورت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام نظيره فريق مودرن سبورت، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويسعى المارد الأحمر، حامل اللقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، إلى بداية مثالية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة الحفاظ على لقبه، فيما يطمح مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمسابقة.

فيما يأمل فريق مودرن سبورت في تقديم مواجهة قوية أمام النادي الأهلي، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي سعيا في تقديم تقديم أداء مغاير عن الموسم الماضي والذي كان في الفريق قريبا من الهبوط، قبل قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط.

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي- ياسر إبراهيم- أشرف داري- محمد شكري- مصطفى العش- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد هاني.

خط الوسط: محمد على بن رمضان - محمود تريزيجيه - أحمد رضا - أليو ديانج - أفشة - زيزو- طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

وتشمل قائمة المستبعدين كل من: عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي ومودرن سبورت، حيث يقود اللقاء حكم الساحة طارق مجدي، ويعاونه شريف عبد الله كمساعد أول، وإسلام أبو العطا كمساعد ثانٍ، بينما يتولى أحمد ناصر مهمة الحكم الرابع.

وفي تقنية الفيديو، يتواجد مصطفى مدحت حكمًا رئيسيًا، ويسانده محمد عزازي حكمًا مساعدًا للفيديو.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

