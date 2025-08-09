صدق أو لا تصدق، هذا ما فعله أمن متجر شهير في تركيا مع جينيفر لوبيز

في موقف غير متوقع، وحادثة لا تصدق، مُنعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز من دخول متجر "شانيل" الشهير في مدينة إسطنبول التركية، بسبب الازدحام داخل المتجر، رغم شهرتها العالمية الواسعة.

وصلت لوبيز، البالغة من العمر 56 عامًا، إلى المتجر الفاخر يوم الإثنين 4 أغسطس، قبل يوم من حفلها في المدينة.

ووفق صحيفة "تركيا توداي"، أخبرها أحد حراس الأمن بأن الدخول غير ممكن بسبب الاكتظاظ.

ورغم الموقف المحرج، تقبَّلت لوبيز الأمر بروح طيبة، وقالت بابتسامة: "لا مشكلة"، ثم غادرت بهدوء.

وتدارك طاقم المتجر ما حدث وحاولوا لاحقًا تصحيح الخطأ بدعوة لوبيز للعودة، لكنها رفضت بلطف، وقررت التوجه إلى متاجر أخرى فاخرة قريبة، مثل Celine وBeymen، حيث أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات في جولة تسوق لافتة.

زيارة متزامنة مع حفلة إسطنبول

زيارة لوبيز لإسطنبول جاءت ضمن محطتها الثانية في جولتها الغنائية "أبطال الليل: حفلات مباشرة في عام 2025"، حيث أحيت حفلًا ضخمًا في حديقة يني كابي للمهرجانات يوم 5 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان إسطنبول.

وكانت المحطة الأولى من الجولة في تركيا أيضًا، حيث غنّت في منتجع "ريجنوم كاريا" يوم 23 يوليو، واحتفلت بعيد ميلادها في اليوم التالي، وشاركت الجمهور صورًا من المناسبة معلقة: يا لكِ من هدية! شكرًا على رسائلكم الجميلة.

لقاء فني في مدريد

من محطات جولتها اللافتة أيضًا، اللقاء الفني الذي جمعها مع الرسامة الإسبانية إستر مويا جونزاليس في كواليس حفلها في مدريد.

الفنانة المعروفة برسم بورتريهات الفنانين قرب مواقع حفلاتهم، قدّمت للوبيز لوحة خاصة بها، أهدتها لها شخصيًا قبل صعودها إلى المسرح.

عودة إلى الولايات المتحدة واستعداد لفيلم موسيقي

مع اقتراب اختتام جولتها في 12 أغسطس في سردينيا بإيطاليا، تستعد جينيفر لوبيز للعودة إلى الولايات المتحدة، حيث تبدأ الترويج لفيلمها الجديد "قبلة المرأة العنكبوتية"، المقرر عرضه في دور السينما بتاريخ 10 أكتوبر.

الفيلم من إخراج بيل كوندون، ويشارك في بطولته إلى جانب لوبيز مجموعة من الأسماء المعروفة، وتجسد فيه دور "إنجريد لونا"، وهي نجمة سينمائية تعيش في خيال أحد السجناء.

