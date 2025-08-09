السبت 09 أغسطس 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي ومودرن وانطلاق الدوري التونسي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 9-8-2025، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، أبرزها الأهلي مع مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري المصري، فضلًا عن ودية مانشستر سيتي وباليرمو.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب × زد – السادسة مساء – على قناة ON Sport

سموحة × الجيش – السادسة مساء – على قناة ON Sport

الإسماعيلي × بتروجيت – التاسعة مساء – على قناة ON Sport

مودرن  سبورت × الأهلي – التاسعة مساء – على قناة ON Sport

 

الدوري التونسي

مستقبل قابس × الترجي – السادسة والنصف مساء

الأفريقي × أفينير دي لا مارسا - السادسة والنصف مساء

 

مواعيد أمم إفريقيا للمحليين

جمهورية أفريقيا الوسطى × موريتانيا – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS 6

تنزانيا × مدغشقر – الثامنة مساء – على قناة beIN SPORTS 6

 

مواعيد مباريات ودية للأندية

مانشستر يونايتد × فيورنتينا – الثالثة إلا ربع عصرًا

إيفرتون × روما – الخامسة مساء

وست هام × ليل – الخامسة مساء

ليدز يونايتد × ميلان – الخامسة مساء

نيوكاسل يونايتد × أتلتيكو مدريد – السادسة مساء

فولهام × آينتراخت فرانكفورت – السابعة مساء

أرسنال × أتلتيك بلباو – السابعة مساء

نابولي × جيرونا – الثامنة مساء

مارسيليا × أستون فيلا – الثامنة مساء

العين × غرناطة - التاسعة مساء

باليرمو × مانشستر سيتي – العاشرة مساء

