أفشة يعتذر للجماهير المصرية بعد وداع كأس العرب

 حرص محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على الاعتذار عقب توديع المنتخب الوطني بطولة كأس العرب من الدور الأول، وبعد خسارته أمام رديف المنتخب الأردني بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

اعتذار أفشة بعد وداع كأس العرب 

 ونشر أفشة ستوري عبر حسابه على انستجرام وكتب فيها:" قبل أي كلام ينقال لازم يكون أول جملة واحدة بس.. آسف جدا جدا، مهما حصل ومهما اتقال اسم مصر كبير وكان في أفضل من كده، أنا عن نفسي بعتذر وحزين جدا ومش بهرب من أي مسؤولية". 

وواصل:" اللعب باسم منتخب مصر، مينفعش فيه الأداء اللي حصل، ومفيش تبرير ولا كلام أكثر من كلمة آسف جدا، كان لازم أفضل من كده، حقكم بصراحة، آسف مرة واحدة مش كفاية، آسف مليون مرة". 

منتخب مصر يخسر أمام  الأردن بالثلاثة

وتلقى منتخب مصر خسارة مهينة أمام بدلاء منتخب الأردن في الجولة الأخيرة في دور المجموعات في بطولة كأس العرب، بثلاثة أهداف نظيفة

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز على علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

لقاء مصر والأردن، فيتو
لقاء مصر والأردن، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثالثة

الأردن: 9 نقاط

الإمارات: 4 نقاط

مصر: 2 نقاط

الكويت: 1 نقطة

وودع منتخب مصر البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة بينما تأهل منتخبي الأردن والإمارات للدور ربع النهائي من البطولة.

