الذكاء الاصطناعي يتوقع فوز دولة عربية بكأس العالم 2030 ويمنح رونالدو "الخبر الأعظم"

فجر الذكاء الاصطناعي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن توقعاته للدول الفائزة بلقب كأس العالم في العشر نسخ المقبلة، مؤكدا أن دولة عربية ستحظى باللقب.

وبحسب التوقعات فقد منح الذكاء الاصطناعي الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الأمل في تحقيق حلمه قبل اعتزال كرة القدم بتوقع فوز منتخب البرتغال بالنسخة المقبلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها صيف 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكأس العالم 2026 هي النسخة الأخيرة في مسيرة النجم البرتغالي لكونه يبلغ من العمر حاليا 40 عاما، ولن يكون العمر مساعدا للمشاركة أكثر في المنافسات القارية والعالمية.

وشارك كريستيانو رونالدو في 5 نسخ لنهائيات كأس العالم طيلة مشواره مع المنتخب البرتغالي، وكان أفضل إنجاز في مشاركته الأولى خلال نهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا حين حل في المركز الرابع.

وخرج منتخب البرتغال من ربع نهائي النسخة الماضية التي نظمت في قطر 2022 على يد المنتخب المغربي بالخسارة 1-0.

وتوقع الذكاء الاصطناعي الفائزين بلقب العشر نسخ المقبلة من بطولات كأس العالم، وكانت المفاجأة تواجد منتخب عربي وأفريقي في القائمة.

وتوقع الذكاء الاصطناعي فوز المنتخب المغربي بنسخة 2030، والتي سينظمها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وفوز منتخب إسبانيا بنسخة 2034 التي تنظمها السعودية، كما توقع فوز الأرجنتين بنسخ 2042 و2058، ومنتخب فرنسا بنسخ 2046 و2062 ومنتخب البرازيل بنسخة 2038 ومنتخب البرتغال أيضا بنسخة 2050 والمنتخب الألماني بنسخة 2054.

