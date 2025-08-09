أول صورة لطبيبة قصر العيني بعد وفاتها بشكل مفاجئ أثناء العمل وجمال شعبان يكشف السبب

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، صورة الطبيبة الشابة سلمى حبيش التي توفيت بشكل مفاجئ أثناء عملها بمستشفى قصر العيني إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

وعلق “شعبان على الصورة قائلًا: ”بالسكتة القلبية والهبوط الحاد والموت المفاجئ طبيبة الامتياز سلمى حبيش تموت وهي في ثياب العمل ثياب العرق ثياب الشرف والعطاء داخل مستشفيات جامعة القاهرة تقبلها الله شهيدة عنده".

وأضاف: "صورتها وهي تحمل صورة أخيها الذي مات في حادث منذ سنوات يا رب ألهم أهلها في المحلة الصبر والعزاء".

توفيت طبيبة الامتياز سلمى حبيش من المحلة الكبرى بشكل مفاجئ أثناء عملها بمستشفى قصر العيني إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

وأشارت التحريات الأولية لرجال أمن القاهرة أن الطبيبة تعرضت لإرهاق شديد نتيجة ضغط العمل، بعدما واصلت أداء مهامها على مدار فترتين متتاليتين (شفتين) دون تناول الطعام، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.



وسارع زملاؤها لمحاولة إنعاشها وتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقلها إلى وحدة العناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة.

ومن المقرر تشييع جثمانها وأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم، من مسجد عبد الحي خليل بمسقط رأسها في مدينة المحلة الكبرى.

