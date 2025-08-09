زاره 4 ملايين شخص في 2024، حريق هائل بمسجد قرطبة التاريخي في إسبانيا (فيديو)

نشب مساء أمس الجمعة، حريق هائل في مسجد قرطبة الشهير في جنوب إسبانيا، وهو مَعلم مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وزاره أكثر من مليوني شخص في العام 2024.



وجاء في تدوينة على حساب مسجد قرطبة في منصة "إكس" أن "حريقًا اندلع هذا المساء في كنيسة تابعة لمسجد-كاتدرائية قرطبة في منطقة المنصور. وتم تفعيل البروتوكول المنصوص عليه في خطة الحماية الذاتية على الفور".



وأضاف: "سوف يظل رجال الإطفاء ورجال الشرطة في الخدمة طوال الليل للتعامل مع أي حوادث".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ألسنة لهب برتقالية ودخانًا يتصاعد من أسوار المعلم.

La mesquita de Còrdoba cremant (vídeo de @Carbulense) és una tragèdia cultural per la Humanitat.



Qui em coneix sap que no em sento pas espanyol; però em sembla una vergonya aberrant que hagi gent que es declara "muy española" alegrant-se d'aquesta desgràcia.#MezquitadeCórdova pic.twitter.com/OplR53Xc6M — Natxo Barrau 🎗 (@NatxoBCN) August 8, 2025

وفق صحيفة "آ بي ثي" فإن سبب الحريق آلة تستخدم لكنس الأرض اشتعلت نحو الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت ج).

وحاولت وكالة فرانس برس مرارًا الاتصال ببلدية قرطبة والشرطة مساء الجمعة لكن دون جدوى.

يعتبر مسجد-كاتدرائية قرطبة جوهرة معمارية شيدت على يد أمراء وخلفاء أمويين بين القرنين الثامن والعاشر.

بدأت أعمال البناء في القرن الثامن تحت إمارة عبد الرحمن الأول على موقع كنيسة، ثم تم التوسيع على مراحل مدى أربعة قرون.

بعدما استردت الممالك المسيحية شبه الجزيرة الأيبيرية من المسلمين في العام 1236، كُرِّس الموقع كاتدرائية وأضيفت إليه عناصر معمارية كاثوليكية.

