زاره 4 ملايين شخص في 2024، حريق هائل بمسجد قرطبة التاريخي في إسبانيا (فيديو)

حريق هائل بمسجد قرطبة
حريق هائل بمسجد قرطبة التاريخي في إسبانيا، فيتو

نشب مساء أمس الجمعة، حريق هائل في مسجد قرطبة الشهير في جنوب إسبانيا، وهو مَعلم مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وزاره أكثر من مليوني شخص في العام 2024.
 

وجاء في تدوينة على حساب مسجد قرطبة في منصة "إكس" أن "حريقًا اندلع هذا المساء في كنيسة تابعة لمسجد-كاتدرائية قرطبة في منطقة المنصور. وتم تفعيل البروتوكول المنصوص عليه في خطة الحماية الذاتية على الفور".


وأضاف: "سوف يظل رجال الإطفاء ورجال الشرطة في الخدمة طوال الليل للتعامل مع أي حوادث".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ألسنة لهب برتقالية ودخانًا يتصاعد من أسوار المعلم.

وفق صحيفة "آ بي ثي" فإن سبب الحريق آلة تستخدم لكنس الأرض اشتعلت نحو الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت ج).

وحاولت وكالة فرانس برس مرارًا الاتصال ببلدية قرطبة والشرطة مساء الجمعة لكن دون جدوى.

يعتبر مسجد-كاتدرائية قرطبة جوهرة معمارية شيدت على يد أمراء وخلفاء أمويين بين القرنين الثامن والعاشر.

بدأت أعمال البناء في القرن الثامن تحت إمارة عبد الرحمن الأول على موقع كنيسة، ثم تم التوسيع على مراحل مدى أربعة قرون.

بعدما استردت الممالك المسيحية شبه الجزيرة الأيبيرية من المسلمين في العام 1236، كُرِّس الموقع كاتدرائية وأضيفت إليه عناصر معمارية كاثوليكية.

