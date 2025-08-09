كل يوم "علقة" وسابه بيموت وخرج، وفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية

شهدت منطقة ميت نما بمدينة قليوب بمحافظة الـقليوبية، واقعة صادمة ومحزنة، حيث قتل طالب على يد والده، بعد وصلة تعذيب استمرت عدة أيام، مما أدى إلى تعرضه لإصابات وكدمات بالغة أودت بحياته.

وتم نقل جثمان الطالب لمستشفى قليوب التخصصي، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حاول منعه من تناول المخدرات، مصرع طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بـالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد فيه بورود بلاغًا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول المدعو "م س ف" السن 17 عامًا طالب ومقيم بميت نما، جثة هامدة وبه آثار تعذيب وإصابات بالجسد.

وعلى الفور انتقل المقدم حسام الحسيني والنقيب مصطفى مجاهد معاون مباحث المركز، للمكان البلاغ وبالفحص تبين، أن وراء لرتكاب الواقعة والد المجني عليه، ويدعى "سعيد ف ا" السن 42 بائع فاكهة ومقيم بمنطقة ميت نما بدائرة المركز، وله "معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأنه تعدى على نجله بالضرب لعدة أيام، وذلك لمنعة من تناول المواد المخدرة، وفي يوم الواقعة قام بضربه بـ "خرطوم" وفي النهاية سقط على الأرض وتركه مغشيًا عليه، وبعد فترة عاد لكن وجد نجله مثل ما تركه فاصطحبه إلى الطبيب ظنًّا منه أنه فقد الوعي، لكنه قد فارق الحياة إثر التعدي عليه والإصابات التي كان يعاني منها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إسناد التحقيقات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وأمرت النيابة العامة بدفنه عقب انتهاء الصفة التشريحية له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.