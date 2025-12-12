أول تعليق من أحمد سليمان بعد أزمة بنتايك مع الزمالك

18 حجم الخط

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على أزمة المغربي محمود بنتايك مع القلعة البيضاء بسبب مستحقاته المتأخرة.

تعليق أحمد سليمان علي أزمة بنتايك

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية:" مهم أن نفصل الأمور الشخصية عن النادي، القصة أن بنتايك إنسان مؤدب ومثقف ومحترم ومتعلم، ولم أجد تلك الأخلاق في كثير من الشباب".

وتابع: لست مسئولًا عن ملفه مع نادي الزمالك، هناك نظام في النادي ومشرفون وإدارة كرة، وهذا شيء جيد وتم توضيحه

ويحتفل محمود بنتايك نجم الزمالك بعقد قرانه يوم 21 ديسمبر الجاري على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي.

الزمالك يتمسك بمحمود بنتايك

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أزمة المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق على وشك الانتهاء.

وكان محمود بنتايك تقدم بإنذار لنادي الزمالك تمهيدا لفسخ عقده بسبب عدم الانتظام في دفع مستحقاته المتأخرة.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع وكيل بنتايك لحل أزمته ودفع جزء من مستحقاته خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك متمسك باللاعب ويرفض رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك: إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

جاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

