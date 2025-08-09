السبت 09 أغسطس 2025
خطة الموت الإسرائيلية للتعامل مع مقاتلي حماس قبل احتلال قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، عن إجراءات تمهيدية يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها مع حركة حماس الفلسطينية، قبيل البدء باحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن إسرائيل حددتْ هدفًا بإجلاء سكان قطاع غزة بحلول 7 أكتوبر، أي خلال شهرين، لكن هذا الهدف قد لا يكون سهلًا، حسب تعبيرها.


وذكرت الصحيفة أن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى أن حوالي 800 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة في الأشهر الأخيرة، منذ انسحاب قواته من "محور نتساريم".

وأضافت أنه "وفق قرار مجلس الوزراء، وبعد اكتمال عملية الإخلاء، سيُفرض حصار على عناصر حماس المتبقين في مدينة غزة. 

ويتوقع أن توجه إسرائيل إنذارًا نهائيًا لحماس للاستسلام، وإذا لم توافق الحركة، فستدخل إسرائيل المدينة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه، خلال "النقاش الحاسم" حسب وصفها، أعرب جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، بدرجات متباينة، عن معارضتهم لاحتلال قطاع غزة بالكامل، لافتة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير، المعارض الأبرز، حظي بدعم وتأييد مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

