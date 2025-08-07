الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم: حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية.. سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف الكبير.. صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

كيفية التقديم واختيار الكلية في تنسيق الجامعات الخاصة 2025

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات الخاصة 2025، وذلك عبر منصة التنسيق الإلكتروني الموحد، التي تتيح للطلاب التقديم واختيار الكليات الخاصة والأهلية بسهولة وشفافية.

 

وزير العمل: نسعى لنقل عمال الدليفري للقطاع الرسمي

 

تحدث محمد جبران، وزير العمل، عن حملة "سلامتك تهمنا" الخاصة بعمال التوصيل "الدليفري"، قائلا: "الهدف الأساسي هو حماية عمالنا في جميع مواقع العمل، ولن تكون الحملة الأخيرة، كما أنها ليست الأولى من نوعها".

 

وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من وزارة العمل أو المديرية التابع لها

 

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّه وفقا لـ قانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى".

 

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

 

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، 

 

الكليات المتاحة بعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الخميس، تنسيق الجامعات الخاصة وتنسيق الجامعات الأهلية 2025

 

بعد تأجيله، الحكومة تكشف سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

 

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تحديد يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل موعدًا رسميًا لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد سلسلة من المشاورات والتنسيقات بين الجهات المعنية.

 

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني (صور)

 

قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لـتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (صناعى،  تجارى، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

 

كليات تقبل من 58% لطلاب الشهادات المعادلة

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى لكليات الجامعات الأهلية والخاصة 2025.

 

محافظة الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

 

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية اللازمة لأسرة ضحايا العقار المنهار بشارع الـ100 بمنطقة البراجيل وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.

 

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

 

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د.عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار مصر اليوم افتتاح المتحف المصري الكبير التربية والتعليم والتعليم الفني التنسيق الالكتروني التعليم العالي والبحث العلمي المهندس عادل النجار تنسيق الجامعات الخاصة 2025 طلاب الشهادات المعادلة مجلس الجامعات الخاصة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

أخبار الفن اليوم.. وعكة صحية تؤجل حفل الكينج، وأنغام تجري جراحة دقيقة غدا، وهنيدي يعلق على قرار غياب نجوم مصر عن موسم الرياض

أخبار مصر اليوم.. التضامن تكشف حقيقة فتح باب التقديم لوظائف جديدة في 2025.. التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

الذهب يشتعل في نهاية تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 5270 جنيها

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

قائمة الكليات والحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

درجة الحرارة غدا الجمعة في محافظات مصر

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك، تيدي أوكو ينضم إلى الرياض السعودي

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

درجات القبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2025، كل ما تحتاج معرفته

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads