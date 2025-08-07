أخبار مصر اليوم: حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية.. سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف الكبير.. صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
كيفية التقديم واختيار الكلية في تنسيق الجامعات الخاصة 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات الخاصة 2025، وذلك عبر منصة التنسيق الإلكتروني الموحد، التي تتيح للطلاب التقديم واختيار الكليات الخاصة والأهلية بسهولة وشفافية.
وزير العمل: نسعى لنقل عمال الدليفري للقطاع الرسمي
تحدث محمد جبران، وزير العمل، عن حملة "سلامتك تهمنا" الخاصة بعمال التوصيل "الدليفري"، قائلا: "الهدف الأساسي هو حماية عمالنا في جميع مواقع العمل، ولن تكون الحملة الأخيرة، كما أنها ليست الأولى من نوعها".
وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من وزارة العمل أو المديرية التابع لها
قال محمد جبران، وزير العمل، إنّه وفقا لـ قانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى".
وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات،
الكليات المتاحة بعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الخميس، تنسيق الجامعات الخاصة وتنسيق الجامعات الأهلية 2025
بعد تأجيله، الحكومة تكشف سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تحديد يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل موعدًا رسميًا لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد سلسلة من المشاورات والتنسيقات بين الجهات المعنية.
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني (صور)
قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لـتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (صناعى، تجارى، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.
كليات تقبل من 58% لطلاب الشهادات المعادلة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى لكليات الجامعات الأهلية والخاصة 2025.
محافظة الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية اللازمة لأسرة ضحايا العقار المنهار بشارع الـ100 بمنطقة البراجيل وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.
التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د.عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا