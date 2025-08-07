أخبار مصر اليوم: حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية.. سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف الكبير.. صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات الخاصة 2025، وذلك عبر منصة التنسيق الإلكتروني الموحد، التي تتيح للطلاب التقديم واختيار الكليات الخاصة والأهلية بسهولة وشفافية.

تحدث محمد جبران، وزير العمل، عن حملة "سلامتك تهمنا" الخاصة بعمال التوصيل "الدليفري"، قائلا: "الهدف الأساسي هو حماية عمالنا في جميع مواقع العمل، ولن تكون الحملة الأخيرة، كما أنها ليست الأولى من نوعها".

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّه وفقا لـ قانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى".

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات،

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية ، أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الخميس، تنسيق الجامعات الخاصة وتنسيق الجامعات الأهلية 2025

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تحديد يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل موعدًا رسميًا لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد سلسلة من المشاورات والتنسيقات بين الجهات المعنية.

قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لـتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (صناعى، تجارى، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى لكليات الجامعات الأهلية والخاصة 2025.

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية اللازمة لأسرة ضحايا العقار المنهار بشارع الـ100 بمنطقة البراجيل وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د.عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

