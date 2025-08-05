السنة التأسيسية، تفاصيل تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية لإدراجها، الحد الأدنى المقرر لتطبيقها، وموعد بدء العمل بها، وتفاصيل البرامج الدراسية

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2025، وسط حالة من الترقب، إعلان تفاصيل السنة التأسيسية بالجامعات وموعد تطبيقها، خاصة أنها أصبحت الأمل الوحيد أمام الكثير من الطلاب الذين أخفقوا في الحصول على مجموع بالثانوية العامة، يمكنهم من دخول كليات القمة.

وتهدف السنة التأسيسية إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الدراسة الجامعية، ورفع مستوى الطلاب الأكاديمي لضمان نجاحهم في المرحلة الجامعية.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون يضيف سنة تأسيسية للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية، مع اشتراط اجتياز هذه السنة التأهيلية قبل الالتحاق بالكليات.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق جودة تعليمية وإتاحة الفرصة للطلاب للالتحاق بالكليات التي تتناسب مع رغباتهم، حتى لو لم يحصلوا على الحد الأدنى للمجموع.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث نص التعديل على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

ضوابط الالتحاق بالسنة التأسيسية في الجامعات

وجاء قرار مجلس الوزراء، وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:

ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.

أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.

موعد ونظام تطبيق السنة التأسيسية

لم يتم تحديد موعد تطبيق نظام السنة التأسيسية حتى الآن، ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن نظام السنة التأسيسية سيتم تطبيقه كمرحلة أولى تجريبية في الجامعات الأهلية مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية على مستوى الجامعات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بهدف زيادة القبول بكليات القمة بالجامعات الأهلية والخاصة، كما سيكون اختياريا لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، ويتيح للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها الالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

تفاصيل برامج السنة التأسيسية

ويتضمن النظام الجديد 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة تقدمها الجامعات، على أن يتم تطبيقها كمرحلة أولى تجريبية في الجامعات الأهلية مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية على مستوى الجامعات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أن البرامج تتنوع بين برنامج العلوم الطبية لتأهيل الطلاب للقبول بقطاع كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي" وبرنامج العلوم الهندسية والتكنولوجية المؤهل نحو قطاع «كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها" وكذلك برنامج العلوم الأساسية ويوجه لقطاع "كليات العلوم والزراعة وغيرها" وأخيرا برنامج العلوم الإنسانية ويوجه الطلاب نحو قطاع كليات "الإعلام والعلوم السياسية والآداب والتجارة والحقوق وغيرها"، ومن المقرر أن يكون للسنة التأسيسية رسوم دراسية.

كما يتضمن النظام أيضا آلية تقييم الطالب، حيث سيتم تنظيم امتحانات إلكترونية موحدة ومركزية لطلاب كل برنامج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات وذلك لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب لاستكمال الدراسة بعد اجتياز البرنامج التأسيسي المؤهل للكليات، وفي حالة عدم استيفاء الطالب المعايير التي تؤهله للالتحاق بإحدى كليات القطاع بالجامعات الأهلية في تلك البرامج سيكون في حالة رسوب الطالب في اختبارات تلك البرامج يحق له الالتحاق بالكلية التي تم ترشيحه لها بواسطة مكتب التنسيق من قبل ولا تعتبر السنة الدراسية التي تغيب فيها عام رسوب ويعتبر غيابا بعذر.

أسباب تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات

وكشف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات سابقة، أسباب تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات، وقال إنها تأتي ضمن خطة خلق مسارات مختلفة للوصول للتعليم العالي، مشيرا إلى أن بعض النظم العالمية تسمح بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بمجموعة من الشهادات مثل النظام البريطاني.

وأوضح أن السنة التأسيسية تستهدف أيضًا مواجهة هجرة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلى الخارج بسبب انخفاض المجموع للالتحاق بالجامعات الأجنبية ثم العودة لاعتماد الشهادة في مصر.

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