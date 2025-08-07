أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الإيدز السر، مفاجأة صادمة في واقعة طعن ميكانيكي زوجته وإلقاء نفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس

كشفت تحريات فريق البحث الجنائي بزفتى والسنطة تحت إشراف العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي، تفاصيل صادمة ومؤلمة وراء الجريمة التي هزت الشارع في مركز زفتى بمحافظة الغربية والتي راح ضحيتها أفراد أسرة كاملة.

مصرع رئيس مباحث الشهداء في حادث مروري مروع بالمنوفية (صور)

لقي الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه، في حادث مروري على طريق السادات وتم نقل الجثمان مستشفى السادات العام.

طالت الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول، رسوم ترامب تدخل اليوم حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس.

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف في الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه

تغلق وزارة العمل اليوم الخميس باب التقديم على وظائف وفرتها الوزارة في الأردن وذلك للعمل في 3 شركات أردنية.

بعد مفاجأة صلاح، ليفربول يجهز لصفقة نارية مدوية

بعد مفاجأة محمد صلاح ورحيل لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني، بدأ ليفربول الإنجليزي رحلة البحث عن صفقة مدوية جديدة لتدعيم خط الهجوم.

بيان عاجل من الشركة المتحدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد منير

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا تمنت فيه الشفاء العاجل للفنان محمد منير.

البلوجر "أم خالد" تنفي خبر القبض عليها ومتابعوها: طب اطلعي اعملي بطاطس عشان نصدق

خرجت البلوجر الشهيرة “أم خالد” لتنفي أخبار القبض عليها خلال الساعات الماضية بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تشكيك متابعيها لهذا النفي.

سي إن إن: ترامب يوجه فريقه بتنظيم لقاءات مع بوتين وزيلينسكي "في أقرب وقت"

نقلت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من فريقه تنظيم لقاءاته مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني

انخفاض مؤقت، درجة الحرارة اليوم الخميس فى محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الانحاء السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

رسميا، الزمالك يعلن تعاقده مع ساحر البرازيل

أعلن نادي الزمالك رسميًّا، التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادمًا من فريق أوليكساندريا الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى مصر في أول زيارة رسمية إلى خارج البلاد

توجه رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.

اليوم، تشييع جثمان الفنانة ديالا الوادي في دمشق وهذا موعد العزاء

أعلنت أسرة الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار الراحل صلحي الوادي، تشييع جثمانها اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، بعد رحيلها عن عالمنا فجر الإثنين 4 أغسطس، إثر جريمة قتل مروعة داخل منزلها الكائن في حي المالكي الدمشقي أثارت الرأي العام في سوريا وفجعت الوسط الفني والثقافي.

إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة واحتجاز قمر الوكالة على ذمة قضايا أخرى

أخلت الجهات المختصة بالجيزة، سبيل البلوجر بيتر تاتو، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

إنتر ميامي يفوز على بوماس ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات، شاهد ماذا فعل ميسي وزوجته بالمدرجات

في غياب ميسي، قاد النجم الأوروجوياني لويس سواريز إنتر ميامي الأمريكي إلى فوزٍ ثمين بنتيجة 3-1 على ضيفه المكسيكي بوماس أونام، في المباراة التي أُقيمت، فجر اليوم الخميس من بطولة كأس الدوريات.

قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2025ـ2026 بعد إغلاق باب القيد

أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

