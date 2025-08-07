الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
ads

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية اللازمة لأسرة ضحايا العقار المنهار بشارع الـ100 بمنطقة البراجيل وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.
 

صرف تعويضات لضحايا انهيار عقار البراجيل 

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توفير وحدة سكنية بديلة للأسرة المتضررة مجهزة ومفروشة بالكامل لتخفيف المعاناة عنهم، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتابع على مدار الساعة تداعيات الحادث ويجري حاليًا إزالة باقي أجزاء العقار المنهار تمهيدًا لأعمال الإحلال والتجديد الشامل للمنطقة.

وتقدّم محافظ الجيزة بخالص التعازي لأُسر الضحايا موجّهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

كما كلف المحافظ محمد مرعي السكرتير العام المساعد بالتواجد الميداني في موقع العقار واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث والتيسير على الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتهم الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي شارع الـ100 بمنطقة البراجيل البراجيل منطقة البراجيل

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد موقع أعمال دعم محطة مياه جزيرة الدهب بمصادر تغذية كهربائية إضافية

قرار عاجل من وزيرة البيئة بشأن تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جهاز حماية المستهلك آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

البيئة تصادر عددا من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض من إحدى كافتيريات الإسكندرية

البيئة تعلن التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالي

محافظ الجيزة يعلن انتظام فتح اللجان في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025

القائم بأعمال وزير البيئة تستعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2025/ 2026

محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

بعد تأجيله، الحكومة تكشف سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

الحد الأدنى لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة 2025

ترامب يوجه رسالة لدول الشرق الأوسط: أريد منكم جميعا التطبيع مع إسرائيل

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

خدمات

المزيد

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads