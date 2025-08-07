الخميس 07 أغسطس 2025
إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة في الجيزة (صور)

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن التنسيق الأول لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2025 / 2026، ويتم الدخول على موقع المديرية من خلال هذا الرابط 


 

والبحث بالرقم القومى للطالب وعند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة التى تم قبول الطالب بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجه للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال ١٥ يوم.

 

