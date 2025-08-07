وزير العمل: نسعى لنقل عمال الدليفري للقطاع الرسمي

تحدث محمد جبران، وزير العمل، عن حملة "سلامتك تهمنا" الخاصة بعمال التوصيل "الدليفري"، قائلا: "الهدف الأساسي هو حماية عمالنا في جميع مواقع العمل، ولن تكون الحملة الأخيرة، كما أنها ليست الأولى من نوعها".

سبل الأمن والأمان لعمال الدليفري

وأضاف جبران خلال مع رانيا هاشم، ببرنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ارتأينا أن نوفر لهذه الفئة من العمالة -التي تقدم لنا خدمات كثيرة جدا- سبل أمن وأمان والعمل اللائق".

وتابع: "لا يجب أن تكون هذه الفئة غير محمية.. حضرنا مؤتمرا في جنيف، وجرى إقرار اتفاقية لعمل المنصات، ومن بينهم هذه الفئة التي نتحدث عنها، فالعالم كله يهتم بعمالة المنصات لحمايتهم، فهذا اتجاه عالمي".

وأوضح: "مصر تهتم بهذه الفئة.. ولكن ماذا سنفعل من أجلهم؟ لن نتحدث في الإعلام لفترة معينة ثم نسكت، ولكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، إذ نحتاج إلى تغيير فكر وثقافة، ويجب أن يتكاتف الجميع معي، مثل الشركات التي تشغل هذه العمالة، فقد اجتمعنا معها، وسنجتمع معها لوضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة.. سنقوم بالتوعية، لكن بداية من 1 سبتمبر، الشركة التي لا يلتزم العامل فيها بمهمات الوقاية فإننا سنفرض غرامات، لأن غرامات السلامة كبيرة".

وواصل: "نتحدث عن مجموعات كبيرة من العمال، وأفكر في عمل صناديق لها لحمايتهم من الحوادث، وتغطية العلاج، وبالطبع، سيكون هناك عقد عمل، أي أننا نبحث آلية حتى يكون هناك تكافل اجتماعي بينهم وبعضهم وصاحب المنشأة، حتى نحافظ عليهم، فمن يتعرض لحادث يصاب بكسور ويلزم بيته دون أن يحصل على مساعدات، وقد تحدث حالات وفاة".



الاهتمام بحل مشكلة عمال الدليفري

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ مشكلة عمال الدليفري تتطلب اهتمامًا خاصًا نظرًا لأنهم يعانون من ضعف الرواتب وقلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مؤكدًا أن الوزارة تدرس أنماط العمل الجديدة بعناية مع الشركات المعنية للخروج برؤية موحدة.

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك اختلافًا في أنماط العمل بين من يعملون بتوصيل الطلبات والمنتجات، فبعضهم يعتمد على التوصيل باستخدام التوصيل الذاتي، وبعضهم الآخر يعمل بعقود إيجار على الدراجة البخارية. لذلك، تسعى الوزارة لإيجاد معالجات مناسبة لهذه الأنماط بحيث يكون العامل متعاقدًا رسميًا مع المنشأة.

وتابع، أنّ الهدف هو نقل هؤلاء العمال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مما يتيح لهم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية والطبية، مشيرًا إلى أهمية وجود تعاقدات واضحة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

وأكد أن هناك خططًا للعمل مع الشركات لإنشاء صناديق دعم إضافية توفر حماية أكبر لهذه الفئة، داعيًا إلى التعامل الإنساني مع عمال التوصيل، مبرزًا دورهم الحيوي في توصيل الخدمات وإنقاذ حياة الأسر بسرعة، ومشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة لهم بما يضمن سلامتهم وكرامتهم.

