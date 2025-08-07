وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من وزارة العمل أو المديرية التابع لها

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّه وفقا لـ قانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى".

التفاوض بين صاحب العمل والعامل

وأضاف جبران خلال حواره مع رانيا هاشم، ببرنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندها نستدعي صاحب المحل، ونقوم بعمل مفاوضة بين صاحب العمل والعامل أو مجموعة من العمال".

الفصل القضائي في مشكلات العاملين

وتابع وزير العمل: "للشكاوى خطوات يسبقها تفاوض مع العامل وصاحب العمل، ونحل مشكلات كثيرة بدلا من الفصل أو التقاضي، وإن وصلنا لطريق مسدود، فإنه يتم رفع الأمر للقضاء الذي يفصل بشكل عادل، فهو كاشف للحقيقة، وهذا أمر مهم جدا، فنحن نريد الاستقرار والأمان الوظيفي".

الفرق بين الاستقالة واستمارة 6

وأكد: "أيضا، هناك خلط بين الاستقالة واستمارة 6.. الاستقالة هو أن يعتمدها العامل من مكتب العمل، وإن لم يعتمدها، فإنه سيعتبر منقطعا عن العمل، وبعد ذلك، يتم الفصل، وبالتالي إذا أراد العامل الاستقالة يجب اعتماد بعض الخطوات حتى لا يكون صاحب العمل أجبره على الاستقالة".

وواصل: "هذا ما كان يحدث سابقا، العامل عندما كان يوقع على العقد، كان يوقع على استمارة 6، والآن، لم يعد هذا الأمر يجوز، والاستقالة لا يعتد بها أمام المحكمة إلا لو كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل".

