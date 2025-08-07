الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد موقع أعمال دعم محطة مياه جزيرة الدهب بمصادر تغذية كهربائية إضافية

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تفقد الموقع المقترح لأعمال الحفر الخاصة بتوصيل دائرة الكهرباء الجديدة والمقرر توفيرها لتعزيز قدرات الكهرباء المخصصة لخدمة محطة مياه جزيرة الدهب.

توفير مصادر تغذية كهربائية كافية وإضافية لمحطة محولات جزيرة الذهب

وأشار المحافظ إلى أن الموقع المقترح يُعد نقطة البدء لأعمال الحفر الخاصة بمشروع الدفع النفقي لمد كابلات جهد 66 عالي، وذلك ضمن مخطط المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير مصادر تغذية كهربائية كافية وإضافية تضمن كفاءة تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب وعدم تكرار أزمة انقطاع التيار التي أثرت على المحطة مؤخرًا.

وأكد المحافظ على مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بمرافق الكهرباء والغاز ومياه الشرب لمراجعة الشبكات والخطوط الخاصة بها تجنبًا لحدوث أي أضرار أو أعطال أثناء تنفيذ الأعمال.

كما شدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة والإدارة العامة لمرور الجيزة لاتخاذ التدابير الفنية اللازمة لضمان سلامة الطريق ومراعاة الكثافات المرورية ونشر اللوحات والإرشادات التحذيرية نظرًا لأهمية الشارع كونه من المحاور الرئيسية التي تربط أحياء ومدن المحافظة.

تحسين كفاءة البنية التحتية الحيوية

وفي السياق ذاته شدد المحافظ على أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين كفاءة البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا أن مشروعات التطوير تتم وفق جداول زمنية محددة وبتنسيق دائم مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة محطة مياه جزيرة الدهب جزيرة الدهب محطة محولات جزيرة الذهب محولات جزيرة الذهب

مواد متعلقة

قرار عاجل من وزيرة البيئة بشأن تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جهاز حماية المستهلك آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

البيئة تصادر عددا من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض من إحدى كافتيريات الإسكندرية

البيئة تعلن التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالي

محافظ الجيزة يعلن انتظام فتح اللجان في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025

القائم بأعمال وزير البيئة تستعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2025/ 2026

محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة لتنظيم إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

أول إجراء من بدرية طلبة ضد مروجي شائعة اتهامها بقتل زوجها

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads