محافظ الجيزة يتفقد موقع أعمال دعم محطة مياه جزيرة الدهب بمصادر تغذية كهربائية إضافية

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تفقد الموقع المقترح لأعمال الحفر الخاصة بتوصيل دائرة الكهرباء الجديدة والمقرر توفيرها لتعزيز قدرات الكهرباء المخصصة لخدمة محطة مياه جزيرة الدهب.

توفير مصادر تغذية كهربائية كافية وإضافية لمحطة محولات جزيرة الذهب

وأشار المحافظ إلى أن الموقع المقترح يُعد نقطة البدء لأعمال الحفر الخاصة بمشروع الدفع النفقي لمد كابلات جهد 66 عالي، وذلك ضمن مخطط المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير مصادر تغذية كهربائية كافية وإضافية تضمن كفاءة تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب وعدم تكرار أزمة انقطاع التيار التي أثرت على المحطة مؤخرًا.

وأكد المحافظ على مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بمرافق الكهرباء والغاز ومياه الشرب لمراجعة الشبكات والخطوط الخاصة بها تجنبًا لحدوث أي أضرار أو أعطال أثناء تنفيذ الأعمال.

كما شدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة والإدارة العامة لمرور الجيزة لاتخاذ التدابير الفنية اللازمة لضمان سلامة الطريق ومراعاة الكثافات المرورية ونشر اللوحات والإرشادات التحذيرية نظرًا لأهمية الشارع كونه من المحاور الرئيسية التي تربط أحياء ومدن المحافظة.

تحسين كفاءة البنية التحتية الحيوية

وفي السياق ذاته شدد المحافظ على أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين كفاءة البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا أن مشروعات التطوير تتم وفق جداول زمنية محددة وبتنسيق دائم مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.

