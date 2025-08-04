الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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مؤشرات تنسيق الكليات 2025، توقعات الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي وأدبي والكليات المتاحة

وزير التعليم العالي،
وزير التعليم العالي، فيتو

يواصل طلاب الثانوية العامة 2025 متابعة أخبار تنسيق الجامعات، خصوصًا بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الاستعداد لتنسيق المرحلة الثانية، ويتصدر محرك البحث جوجل الآن التساؤل عن مؤشرات تنسيق الكليات 2025 وتوقعات الحد الأدنى للمرحلة الثانية لشعبتي العلمي والأدبي، وكذلك الكليات المتاحة وفقًا للحدود الدنيا المعلنة.

 

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2025

كشفت وزارة التعليم العالي أن المرحلة الثانية تشهد توفر أماكن في كليات متميزة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ومن أبرزها:

الكليات المتاحة لطلاب علمي (علوم ورياضة)

كليات العلوم – التمريض – الحاسبات والمعلومات – الذكاء الاصطناعي – الزراعة – التكنولوجيا الحيوية – الطب البيطري في بعض الجامعات – الفنون التطبيقية.

كليات الهندسة الخاصة والمعاهد العليا، وبعض البرامج الجديدة في الجامعات التكنولوجية.

 

الكليات المتاحة لطلاب أدبي

كليات الحقوق – التجارة – الآداب – دار العلوم – السياحة والفنادق – التربية – التربية النوعية – الخدمة الاجتماعية – الإعلام – الاقتصاد والعلوم السياسية (لبعض المحافظات).

 

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي رسميًا أن تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية يبدأ من الأربعاء 6 أغسطس 2025 ويستمر حتى الأحد 10 أغسطس 2025، وسيتم التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg.

 

مقارنة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالعام الماضي

وتشير توقعات تنسيق هذا العام إلى ارتفاع طفيف في الحد الأدنى للقبول في بعض الكليات، خاصة بسبب ارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية، ورغم ذلك، ما زالت بعض الكليات مثل التمريض، التربية، الزراعة، والحاسبات تستقبل طلاب المرحلة الثانية.

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