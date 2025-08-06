أخبار الفن اليوم.. وعكة صحية تؤجل حفل الكينج، وأنغام تجري جراحة دقيقة غدا، وهنيدي يعلق على قرار غياب نجوم مصر عن موسم الرياض

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء بالعديد من الأحداث نستعرض أبرزها خلال نشرة «فيتو» الفنية:

كشف الفنان مجدي صبحي، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان محمد صبحي بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى إحدى المستشفيات.

وقال مجدي صبحي في تصريح خاص لـ "فيتو"، إن شقيقه الفنان محمد صبحي داخل غرفة العناية المركزة بالوقت الحالي، ولكن حالته مستقرة، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يغادر المستشفى صباح الغد.

تأجيل حفل محمد منير بالعلمين بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض الفنان محمد منير لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، حيث يرقد حاليًا بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.

وأصدر محمد منير بيانًا رسميًا، يعلن تأجيل الحفل الذي كان من المفترض أن يحييه بمهرجان العلمين، وجاء البيان كالتالي: “نظرا لتعرض النجم محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس الجاري ويواصل حاليا استكمال علاجه”

يلقي الكينج كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفى الذي أجرى فيه الفحوصات الطبية وسيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني انسانية تلمس احاسيس وملامح الناس

كشف أحمد بنداري، مساعد الفنان محمد منير، عن وضع الكينج الصحي وذلك بعد تأجيل حفله بمهرجان العلمين.

وقال مساعد محمد منير في تصريح خاص لـ"فيتو": “محمد منير زي الفل ويمارس حياته بشكل طبيعي وأنه مستقر في منزله بعد تعرضه لظرف صحي طارئ، وتم تأجيل الحفل لحين استقرار وضعه الصحي”.

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن موقف محرج تعرض له بسبب الفنانة أنغام أثناء فترة مرضها السابقة.

وقال مصطفى كامل خلال لقاء تلفزيوني: "أولا ألف سلامة على أنغام ربنا يقومها بألف سلامة ويشفيها لأبنائها وجمهورها، لكن آخر مرة علمت أنها تعبانة بعتلها رسالة ومردتش عليا وأنا للأمانة مبعتش رسايل تانية، أنا مؤمن بدوري المؤسسي ولكن مش هفضل أدور على أي فنان زميلي وهو ميردش فيه حاجة اسمها تقدير، أنا دوري كنقيب أطمن، طب لو كانت زميلتي كمان وبحبها فطبيعي جدا تشوفي رسالتي المفروض تردي، أنا مش بقولك عايز فلوس سلف وهي لما مردتش المرة اللي فاتت للأمانة مبعتش تاني".

كشف الإعلامي محمود سعد آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام عقب احتجازها في المستشفى على مدار الأيام الماضية.

وقال “سعد”: “آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها.. الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير وهتعمل العملية دي بكرة الصبح.. فأرجو إن إنتوا تدعوا لها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة”.

محمد هنيدي عن قرار استبعاد نجوم مصر من موسم الرياض: قرار دولة واجب الاحترام

علق النجم محمد هنيدي، على قرار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين، خلال موسم الرياض المقبل واستبعاد نجوم الفن المصري بشكل كامل.

وعن هذا القرار كتب هنيدي عبر موقع “إكس”: “شهادة حق، من خمس سنين، مع بداية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كنا أول مسرحية مصرية تُعرض في المواسم الترفيهية، بعدها اتعملت عشرات المسرحيات وآلاف الحفلات، وكل فعالية كان بيشتغل فيها مئات الأشخاص، فيه تقدير حقيقي للفن المصري من أصغر عامل لأكبر نجم في المسرحيات.. دلوقتي المملكة أعلنت أنها هتعتمد بشكل شبه كامل على نجوم سعوديين وعازفين في المسرحيات والحفلات، وواجب علي أن أحترم قرار دولة احترمتنا وقدرتنا وقدرت فننا لسنين طويلة أنا ونجوم وعاملين كتير جدًّا، ودايمًا الود هيبقى موصول، شكرا المملكة العربية السعودية، شكرًا المستشار تركي آل الشيخ، وبالتوفيق”.

علق وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، على تصريحات المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، حول الاستعانة بفنانين سعوديين ومن دول الخليج فقط في موسم الرياض القادم.

وقال أنس الفقي في منشور له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “استوقفني تصريح المستشار ترك آل الشيخ بأن موسم الرياض سوف يعتمد في دوراته القادمة علي العازفين الخليجيين والسعوديين.. والواقع أن هذا التصريح يمكن أن يحتمل قراءات مختلفة.. الأولى أن الرجل قد ضاق به مما كان يوجّه إليه من نقد وانتقاد مباشر وغير مباشر لاعتماده على الغالبية من نجوم وفنانين مصريين فكان البعض يرى ذلك وكأنه سطو علي الفن المصري أو احتكار له بأسلوب”.

وأكد أن البعض كان كثيرا ما يردد “مالك أنت ومال نجومنا.. كل واحد يخليه في نجومه”، موضحًا: "وهو الأمر الذي لم أراه أنا شخصيًّا يومًا هكذا بل كنت أراه احتفالا واحتفاء وتقديرا للفن المصري ولنجوم مصر.. كذلك لا أرى قوة لتلك الاحتمالية لقدر علمي بتقدير الجمهور السعودي للفن المصري وللنجوم المصريين والاهتمام الذي توليه هيئة الترفيه للفن المصري".

وأضاف الفقي: “الترجمة الثانية للخبر أن الأمر تكرر ولم يعد يحمل جديد فبعض النجوم غنوا بالمملكة أكثر مما اعتمروا وصارت المواسم صورا متكررة مع بعض رتوش وأفكار خارج الصندوق للحفاظ علي رونق المهرجان”.

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