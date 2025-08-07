كيفية التقديم واختيار الكلية في تنسيق الجامعات الخاصة 2025

الخميس 07 أغسطس 2025
 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات الخاصة 2025، وذلك عبر منصة التنسيق الإلكتروني الموحد، التي تتيح للطلاب التقديم واختيار الكليات الخاصة والأهلية بسهولة وشفافية.

وفيما يلي أبرز التفاصيل حول طريقة التقديم وخطوات اختيار الكلية في تنسيق الجامعات الخاصة 2025:

شروط التقديم في تنسيق الجامعات الخاصة 2025

يجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (الثانوية الأزهرية – الشهادات المعادلة – الشهادات الدولية).

يشترط استيفاء الحد الأدنى للقبول المعلن من وزارة التعليم العالي لكل كلية.

يتم التقديم فقط من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يُقبل التقديم المباشر للجامعات.

 

رابط منصة التنسيق الموحد للجامعات الخاصة 2025

يمكن للطلاب التقديم عبر الرابط الرسمي: https://cpnu-admission.edu.eg/

 

خطوات التقديم في تنسيق الجامعات الخاصة 2025

1. الدخول على منصة التنسيق الموحد للجامعات الخاصة والأهلية.

 
2. إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية (الاسم – الرقم القومي – رقم الجلوس – البريد الإلكتروني).


3. تسجيل الرغبات: يمكن للطالب اختيار وترتيب حتى 25 رغبة من الكليات المتاحة.


4. متابعة نتيجة الترشيح: بعد غلق باب تسجيل الرغبات، تعلن النتيجة إلكترونيًا.


5. تأكيد القبول وسداد الرسوم: يقوم الطالب بتأكيد الترشيح وسداد جزء من المصروفات إن تطلب الأمر.

الأوراق المطلوبة بعد الترشيح

بعد القبول في إحدى الكليات، يجب على الطالب التوجه إلى الجامعة لتسليم المستندات التالية:

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شهادة الميلاد.

بطاقة الرقم القومي.

عدد 6 صور شخصية.

إيصال سداد المصروفات الجامعية.

