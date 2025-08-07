وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، حيث تضمن القرار الآتي:

وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

١ - الدكتورة/ همت إسماعيل محمد أبو كيلة، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

٢- السيد/ أحمد شعبان أحمد محمد، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

٣- الدكتورة/ وفاء محمد رضا، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

٤- السيدة/ سماح محمد إبراهيم عبدالله، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.



٥- السيد/ أشرف محمد محمود، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

٦- السيد/ إيهاب السيد عبد المنعم النشرتي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

٧- تعيين السيد/ محمد فايز مصطفى كشك، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

٨- السيدة/ سهير عبد الرحمن وقاد وهبة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

٩- الدكتور/ إبراهيم على إبراهيم قناوي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.

١٠- السيدة/ زينب عبد الفتاح، استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية للتعليم العام.

١١- السيد/ وليد فؤاد خليل المناخلي، استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية لشئون المديريات.

١٢- السيد/ ياسر محمود محمد محمود، مديرا للإدارة العامة للأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.