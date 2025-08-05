أخبار مصر اليوم.. التضامن تكشف حقيقة فتح باب التقديم لوظائف جديدة في 2025.. التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالى

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

التضامن تكشف حقيقة فتح باب التقديم لوظائف جديدة في 2025

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان الوزارة عن وظائف شاغرة لعام 2025 في برنامج “تكافل وكرامة” أو مراكز رعاية ذوي الإعاقة أو مديريات التضامن بالمحافظات

وقالت الوزارة في بيان لها إنه لم يصدر عن الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها أي إعلان رسمي بهذا الشأن.

وتناشد الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من الوزارة على الموقع الرسمي للوزارة هنا أو صفحاتها الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الوزارة، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وتؤكد الوزارة أنه في حال الإعلان عن أي فرص عمل مستقبلًا، سيتم نشرها بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

البيئة تعلن التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالي

أعلنت وزارة البيئة عن تخلصها الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدي قرى الساحل الشمالى، ويأتى ذلك ضمن برامج الرصد والحماية التي ينفذها قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وفى إطار التنسيق والتعاون الدورى مع الجهات المعنية بنطاق الساحل الشمالى الغربى.



التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالى



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإجراء متابعة دورية للبيئة البحرية، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أنه فور ورود بلاغ بوجود دولفين نافق على شاطئ أحدى قرى الساحل الشمالى، أصدرت توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعة بالتحرك إلى مكان البلاغ والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة التخلص الآمن من الدولفين النافق.

وعلى الفور قامت الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية التابعة لقطاع حماية الطبيعة بإجراء معاينة على الطبيعة للدولفين النافق، والذى تبين من المعاينة أنه ذكر من نوع الدولفين ذو الأنف القارورة Bottlenose dolphin وهو من الأنواع الشائعة في المياه الإقليمية المصرية والاسم العلمى له (Tursiops truncatus)، ويبلغ طوله حوالي 2 متر تقريبًا وهو في حالة تحلل.

التخلص من الدولفين النافق عن طريق الدفن الآمن في منطقة تبعد عن الشاطئ



وأوضحت د. منال عوض أنه تم التخلص من الدولفين النافق عن طريق الدفن الآمن في منطقة تبعد عن الشاطئ، ومصادر المياه والمناطق المأهولة.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين والجهات المعنية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات يتم رصدها من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية أو البرية أو المساس بالموارد الطبيعية أو الإضرار بصحة المواطنين.

بدءا من السبت المقبل، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من السبت المقبل، حيث ترتفع ارتفاعا تدريجىا وطفيفا على أغلب الأنحاء، لتسجل السواحل الشمالية 32: 33 درجة مئوية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36:37 درجة مئوية، جنوب البلاد 39: 44 درجة مئوية.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 38



درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42



وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

مدبولي يرحب برئيس فيتنام: نتبنى نهجكم التنموي ونتطلع لزيادة التبادل التجاري

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد رفيع المستوي، المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من القضايا وملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واللواء أ.ح ولاء عادل بيبرس، مُساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد شاهين، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.

ومن الجانب الفيتنامي، شارك في اللقاء كل من رئيس اللجنة المركزية للشئون الداخلية للحزب الشيوعي، ووزير الدفاع الوطني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير التربية والتعليم والتدريب، وسفير فيتنام لدى مصر، وعدد من المسئولين الفيتناميين.

وفي مُستهل اللقاء، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، برئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في العاصمة الإدارية الجديدة، مٌشيرًا إلى حالة الزخم الحالية التي تشهدها العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية، والتي تنعكس في الزيارات الفيتنامية رفيعة المستوى التي استضافتها مصر في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات خلال الفترة الماضية، مُعربًا عن تقديره لعمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين التي تعود إلى عام 1963، حيث كانت مصر من أوائل الدول في المنطقة التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام، مُؤكدًا في هذا الصدد، دعم الحكومة المصرية لجهود التعاون بين الجانبين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيس الفيتنامي يعكس حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، مٌثمنًا الاتفاق بين القيادة السياسية في مصر وفيتنام على ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوي الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات خاصةً الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، فضلًا عن توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن التقدير لتجربة فيتنام في تحقيق التنمية، على الرغم من التحديات التي واجهت فيتنام، والتي تتشابه مع التحديات التي تواجه مصر حاليًا.

وأكد رئيس الوزراء، سعي الحكومة المصرية لتبني نهج مماثل لنهج فيتنام في تحقيق التنمية، مُعربًا عن التطلع لرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لدي كل طرف في نفاذ السلع للأسواق المجاورة، مُشيرًا إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن مصر تشجع المزيد من الشركات الفيتنامية على التواجد والعمل في السوق المصرية.

إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري فيتنامي

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن التطلع لتبني اقتراح إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري فيتنامي بهدف تعزيز التواصل بين دوائر الأعمال وتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

كما أعرب رئيس الوزراء، عن التطلع للتعاون في مجال التعليم، مُشيرًا إلى المنح المقدمة من الجامعات المصرية والأزهر الشريف للطلاب من فيتنام، ومُعربًا عن تطلع مصر للمشاركة في توقيع اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية في شهر نوفمبر المقبل في فيتنام، فضلًا عن التطلع للحصول على دعم فيتنام للمرشح المصري الدكتور خالد عناني، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، الترحيب مرة أخرى، بتواجد الرئيس الفيتنامي، في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد عنوانًا للجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بدوره، أعرب لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، عن تقديره لحُسن الاستقبال، مُؤكدًا سعادته بزيارة مصر وتواجده بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة، ومُشيرًا إلى إعجابه الشخصي بما شاهده من تطور في مختلف القطاعات، وكذلك الإنجازات التي تتم لتنفيذ رؤية "مصر 2030"، مُتمنيًا لمصر المزيد من الرقي والاستقرار.



كما لفت الرئيس الفيتنامي إلى أن ما شاهده خلال زيارته لمصر وتفقده لعددٍ من المواقع الأثرية، يعد من الدلائل على عظمة الحضارة المصرية القديمة، مُعتبرًا أن المتحف المصري الكبير يُعدُ رمزًا حضاريًا لمصر في العصر الحديث.

وأكد الرئيس لوونج كوونج، اهتمام فيتنام بتطوير العلاقات مع مصر، حيث يُعدُ البلدان شريكان مُهمان لبعضهما البعض، مُعربًا عن تطلع بلاده لتوثيق العلاقات مع مصر، خاصةً عقب الاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المُشترك في كافة المجالات.

ووجه الرئيس الفيتنامي، الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي لزيارة فيتنام، مُعربًا عن تطلعه لدعم التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، ومُؤكدًا دعمه للدور المصري الإقليمي في حل النزاعات.

كما أعرب الرئيس لوونج كوونج، عن تطلعه لتقوية العلاقات السياسية بين البلدين، وزيادة تبادل الوفود الرسمية، والزيارات المُتبادلة لشركات القطاع الخاص من الجانبين، مُشيرًا إلى أهمية تسريع عملية الاتفاق على عددٍ من المجالات مثل تجنب الازدواج الضريبي، والعمل على زيادة التبادل الثقافي، وفتح السوق الفيتنامية أمام السلع الزراعية المصرية، وكذا التطلع لفتح السوق المصرية أمام المنتجات الفيتنامية الزراعية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي واستكشاف النفط، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري خلال اللقاء اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الرئيس الفيتنامي خلال اللقاء إلى عزمه تعيين مُنسق، وتحديد آلية لتنفيذ خطة ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة.

وفى ختام اللقاء، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ومختلف الجهات المعنية بمُتابعة تنفيذ خطة تفعيل الشراكة الشاملة. وأعرب عن تمنياته لفيتنام بالمزيد من الرخاء والتقدم.

الوطنية للانتخابات: إصابة 3 مشرفين باللجان ونقلهم للمستشفى باليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الهيئة، مستجدات سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وخلال المؤتمر، أشار بنداري إلى إصابة أحد الموظفين بلجنة رقم 12 بمركز سوهاج، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، مؤكدًا أن الهيئة تتابع حالته الصحية عن كثب.

وأوضح أن سير العملية الانتخابية داخل اللجنة لم يتأثر، وذلك لتوفر عدد كافٍ من أمناء اللجان الذين استكملوا العمل دون انقطاع.

كما كشف عن إصابة أحد القضاة المشرفين على لجنة رقم 467 بدار السلام في محافظة سوهاج، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى، وقد تم الدفع بأحد أعضاء اللجنة العامة هناك لاستكمال عمل اللجنة دون تأخير.

وفي موقف إنساني، تعرضت إحدى القاضيات وهي المستشارة ميادة سعيد، لإصابة في العين أثناء العمل داخل إحدى اللجان، إلا أنها أصرت على الاستمرار في أداء مهامها حتى نهاية اليوم الانتخابي،.

وفي سياق آخر، شهدت بعض اللجان في محافظات مختلفة كثافات تصويتية مرتفعة، خاصة في أسوان، حيث تم الدفع بكميات إضافية من بطاقات الاقتراع إلى لجنة 120 ولجنة 135 بمنطقة النوبة، وكذلك لجنة 171 بإدفو. كما تم دعم لجنة 264 بطهطا في محافظة سوهاج، ولجنة 766 بالحسينية في الشرقية، ولجنة 71 بمركز طنطا، بالإضافة إلى لجنة 25 بمركز أسيوط، ولجنة 220 بمركز البداري.

وأكد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات على تواصل دائم مع جميع اللجان العامة لتوفير بطاقات الاقتراع فور تلقي أي طلبات، وذلك لضمان استمرار التصويت دون تأخير أو معوقات، وفقًا لاحتياجات كل لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن الهيئة تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتعمل على معالجة أي تحديات قد تظهر خلال ساعات التصويت، بما يضمن سير الانتخابات في أجواء من النزاهة والانضباط والشفافية.

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.



وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.



ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن





وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.



خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).





يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.



وتُعلن النتائج الأولية لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية.

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