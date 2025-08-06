موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2025 ومؤشرات الحد الأدنى للكليات

تنسيق الجامعات الخاصة 2025.. يترقب طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، إعلان تنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية، ليتم تحديد قبولهم بالكليات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة، غدا الخميس، حيث يجتمع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماع مشترك بحرم إحدى الجامعات الخاصة لتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2025.

ويبلغ عدد الجامعات الخاصة في مصر 34 جامعة نرصدها فيما يلي:

عدد الجامعات الخاصة في مصر

تضم (34) جامعة وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33. جامعة وادي النيل بالفيوم.

34. جامعة اللوتس

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025

من المنتظر أن يتم الإعلان غدا الخميس عن تنسيق الجامعات الخاصة، ومن المتوقع عدم ارتفاع الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة عن العام الماضي 2025، حيث من المتوقع أن تقترب نسب القبول هذا العام من نسب القبول في العام الماضي، وجاء تنسيق الجامعات الخاصة 2024 كالتالي:

طب بشري: 79٪

طب الأسنان: 77٪

العلاج الطبيعي: 75٪

صيدلة: 71٪

طب بيطري: 67٪

هندسة: 68٪

علوم الحاسب: 60٪

كليات مثل الحقوق، الإعلام، التمريض، الفنون التطبيقية، الاقتصاد، اللغات والترجمة، الآثار: 53٪.

تنسيق جامعة سيناء 2024

طب بشري: 74٪

طب الأسنان: 73٪

العلاج الطبيعي: 72٪

صيدلة: 68٪

هندسة: 65٪

علوم الحاسب: 60٪

باقي التخصصات: 53٪

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