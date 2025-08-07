الكليات المتاحة بعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الخميس، تنسيق الجامعات الخاصة وتنسيق الجامعات الأهلية 2025.

ويترقب الطلاب المقبلون على الالتحاق بـالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، إعلان الحد الأدنى، بعد أن تقدموا بالفعل للتسجيل بتلك الجامعات، لكي يحدد كل منهم الكلية التي سيتم قيده بها وفقا لمجموعه في الثانوية العامة.

تنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية 2025

وفقا لما تم الإعلان عنه، فإن هناك الكثير من الكليات المتاحة للطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية والتي تقبل حتى مجموع 52%.

وجاء الحد الأدنى للكليات بتنسيق الجامعات الخاصة وتنسيق الجامعات الأهلية كالتالي:

أولا: جامعات الملك سلمان الدولية وسيناء الخاصة بفرعيها والوادى الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية

الطب البشري 74%

طب الأسنان 73%

العلاج الطبيعي 72%

الصيدلة 68%

طب بيطري 64%

الهندسة 64%

علوم الحاسب 58%

التكنولوجيا الحيوية 53 %

تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض 53%

العلوم الأساسية 53 %

وهناك الكثير من الكليات المتاحة بهذه الجامعات مثل: كليات الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني، والتي جاء الحد الأدنى بها 52%.

ثانيا: تنسيق جامعات الجلالة والعلمين الدولية

الطب البشري 76%

طب الأسنان 75%

العلاج الطبيعي 74%

الصيدلة 70%

طب بيطري 65%

الهندسة 65%

علوم الحاسب 59%

التكنولوجيا الحيوية 54 %

تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض 54 %

العلوم الأساسية 54 %

ويتبقى كليات الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني 53% فيما عدا جامعة (6 أكتوبر -مصر للعلوم والتكنولوجيا – أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – مصر الدولية) والتي تقبل من 55 %

ثالثا: باقى الجامعات الخاصة وجامعة الأقصر الأهلية وجامعة دمنهور الأهلية

الطب البشري 79%

طب الأسنان 77%

العلاج الطبيعي 75%

الصيدلة 71%

طب بيطري 66%

الهندسة 67%

علوم الحاسب 60%

التكنولوجيا الحيوية 55%

تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض 55%

العلوم الأساسية 55%

تنسيق باقي الجامعات الأهلية

الطب البشري 81%

طب الأسنان 79%

العلاج الطبيعي 77%

الصيدلة 72%

طب بيطري 67%

الهندسة 68%

علوم الحاسب 615

التكنولوجيا الحيوية 56%

تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض 56%

العلوم الأساسية 56%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والاثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني 53%.



