ضبط قائد سيارة اعتدى على مواطن بالسب والتهديد بعصا خشبية في الفيوم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالتعدي عليه بالسب ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب، بدائرة مركز شرطة الفيوم.

بالفحص، تبين أن القائم على النشر يعمل في مجال المقاولات ومقيم بمحافظة الجيزة، وذكر في أقواله أنه أثناء مروره بدائرة مركز شرطة الفيوم، نشبت بينه وبين قائد سيارة أخرى مشادة كلامية بسبب أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالسب، ثم حاول الاعتداء عليه باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته داخل السيارة.

تحرك أمني سريع وضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أن قائدها مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وتم العثور بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بصحة ما ورد في الفيديو.

وتم التحفظ على السيارة المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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