السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق

أم مكة وأم سجدة
أم مكة وأم سجدة

رحلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة البلوجر أم سجدة إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة بعد قرار جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتها.

يذكر أن جهات التحقيق المختصة أمرت بحبس البلوجر أم سجدة وأم مكة 4 أيام على زمة التحقيقات، لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتهما.

تفاصيل الواقعة
جاء ذلك في إطار مكافحة جرائم الإنترنت والتصدي للمحتوى المخالف للآداب العامة، وردت عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى قامتا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وخرقًا للآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام تلك المنصات بما يضر بالقيم المجتمعية.

وتضمن البلاغ أيضًا التشكيك في مصادر ثروات هاتين الصانعتين، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة تلك الادعاءات، والتأكد من مدى تأثير تلك الفيديوهات على المجتمع.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المذكورتين، وهما ربات منزل تقيمان بالقاهرة والقليوبية على التوالي، حيث تم ضبطهما بعد التوصل إلى مقاطع الفيديو التي تم نشرها.

وعند مواجهتهما، اعترفتا بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يساهم في تحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والشراكات مع الشركات.

 

وأكدت الأجهزة الأمنية أن تلك التصرفات تشكل تهديدًا لسلامة المجتمع، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يسيء للأخلاق العامة أو يتعارض مع القيم المجتمعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعتي المحتوى، وجاري عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على زوج «أم مكة»، وذلك أثناء تواجده معها داخل القسم لمساندتها ودعمها في واقعة المشاجرة التي حدثت بينها وبين الإعلامية علا شوشة خلال تسجيل حلقة تلفزيونية.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة علا شوشة أم سجدة ام مكة

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