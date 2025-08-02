"عاوز رخصة كلمنى"، ضبط بلوجر ادعت قدرتها على تسهيل استخراج رخص القيادة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخص القيادة والتسيير للمواطنين، في واقعة أثارت حالة من الجدل والقلق بين المتابعين.

وبفحص الفيديو المتداول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة القائمة على النشر، وتبين أنها تعمل كـ"صانعة محتوى"، ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بصحة الواقعة، واعترفت بادعائها الكاذب بهدف الترويج لنفسها عبر مواقع التواصل، وزيادة نسبة المشاهدات على محتواها بغرض تحقيق أرباح مالية فقط، دون أن يكون لها أي علاقة رسمية بإجراءات تراخيص القيادة أو التسيير.

وتم ضبط المتهمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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