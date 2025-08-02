السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

مخدرات ودولارات وهواتف، مضبوطات مع البلوجر مداهم أثناء القبض عليه (فيديو)

ضبط البلوجر مداهم
ضبط البلوجر مداهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط البلوجر مداهم  صانع المحتوى، نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالقليوبية.

 

ضبط البلوجر مداهم


وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الممارسات المنافية للقيم والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وردت بلاغات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام أحد صناع المحتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

ضبط البلوجر مداهم
ضبط البلوجر مداهم

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وكمية من مخدري الحشيش والأفيون.

ضبط البلوجر مداهم
ضبط البلوجر مداهم

وبمواجهته، أقرّ بقيامه بنشر الفيديوهات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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