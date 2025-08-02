السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

حبس البلوجر أم سجدة بتهمة نشر ألفاظ خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل

ام مكة وام سجدة
ام مكة وام سجدة

أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، كما أمرت بالتحفظ على هواتف المحمول التي تم ضبطها معاه أثناء القبض التحفظ على بعض مقاطع فيديو كما أمرت بسرعة إجراء التحريات.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "صانعتي محتوى" قامتا بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة
جاء ذلك في إطار مكافحة جرائم الإنترنت والتصدي للمحتوى المخالف للآداب العامة، وردت عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى قامتا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وخرقًا للآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام تلك المنصات بما يضر بالقيم المجتمعية.

وتضمن البلاغ أيضًا التشكيك في مصادر ثروات هاتين الصانعتين، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة تلك الادعاءات، والتأكد من مدى تأثير تلك الفيديوهات على المجتمع.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المذكورتين، وهما ربات منزل يقيمان بالقاهرة والقليوبية على التوالي، حيث تم ضبطهما بعد التوصل إلى مقاطع الفيديو التي تم نشرها.

وعند مواجهتهما، اعترفتا بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يساهم في تحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والشراكات مع الشركات.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن تلك التصرفات تشكل تهديدًا لسلامة المجتمع، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يسيء للأخلاق العامة أو يتعارض مع القيم المجتمعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعتي المحتوى، وجاري عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على زوج «أم مكة»، وذلك أثناء تواجده معها داخل القسم لمساندتها ودعمها في واقعة المشاجرة التي حدثت بينها وبين الإعلامية الشهيرة علا شوشة خلال تسجيل حلقة تلفزيونية.

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ام مكة النيابة العامة نيابة المقطم

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