الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

القبض على البلوجر "أم مكة" داخل مقر قناة شهيرة بمدينة الإنتاج الإعلامي

القبض على البلوجر
القبض على البلوجر "أم مكة"

 ألقت  الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروفة باسم "أم مكة"، داخل مقر قناة  بمدينة الإنتاج الإعلامي، بعد نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع إحدى الإعلاميات العاملات بالقناة، ما استدعى تدخل قوات الأمن لضبط الموقف.

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وكانت البلوجر أم مكة، التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بصفتها بائعة "فسيخ ورنجة" وتقدم محتوى متعلق بالأكل الشعبي، قد حضرت إلى مقر القناة للمشاركة في أحد البرامج، قبل أن تنشب بينها وبين إحدى الإعلاميات مشادة حادة داخل الاستوديو.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا رسميًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل مقر القناة، وعلى الفور تم التحرك وضبط البلوجر "أم مكة" للتحقيق معها بشأن الواقعة، فيما تم تحرير محضر رسمي وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكانت “أم مكة”، حظيت بشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية، بسبب أسلوبها الشعبي وتفاعل الجمهور معها، خاصة بعد توثيقها لأكثر من واقعة جدلية ظهرت خلالها في مواقف مثيرة للجدل، كان آخرها مشادة في محلها بشبرا.

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