السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على البلوجر علياء قمرون

القبض علي البلوجر
القبض علي البلوجر علياء قمرون

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر علياء قمرون “علياء  مناديل” صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثروتها.

 

القبض على البلوجر علياء قمرون

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغات رسمية من عدد من المحامين تتهم 11 بلوجرًا، من بينهم البلوجر علياء قمرون، بنشرها محتوى مرئيا يحتوي على ألفاظ ومشاهد غير لائقة، ويخالف نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمة واقتيادها إلى جهة التحقيق المختصة، حيث تم التحفظ على هاتفها المحمول وعدد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تصوير المحتوى، تمهيدًا لعرضها على الجهات الفنية المختصة لفحصها.

 

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع إمكانية توجيه تهم تتعلق بالإخلال بالآداب العامة، والإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبض علي البلوجر علياء قمرون البلوجر علياء قمرون علياء قمرون علياء مناديل

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

بعد ظهور أعمال توسعية بمطار سد النهضة، باحث يكشف حقيقة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل

القبض على البلوجر علياء قمرون

القبض على البلوجر مداهم

جدل واسع حول قصة صادمة عن قرض حصل عليه شخص في 1985 وأعاده بعد 40 عامًا (فيديو)

حادث مأسوي ينهي حلم طالب بكلية الشرطة بالشرقية

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

زغلول صيام يكتب: هذا أفضل لاعب بتاريخ الكرة المصرية مع احترامي لصلاح والخطيب والعميد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يكشف آلية للتصدي لتجاوزات "التيك توكرز"

هل التربح من التيك توك والسوشيال ميديا حلال؟، عالم أزهري يحسم الجدل

"لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads