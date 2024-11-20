بلاغات التهرب الضريبي تلاحق مداهم وشاكر وهدير عبد الرازق.. عقوبات تصل للحبس والغرامة.. وهذه الفئات تخضع للضريبة على الدخل

تلقى مكتب النائب العام مؤخرا بلاغات ضد مشاهير التيك توك و"اليوتيوب" يتهمهم بالتهرب الضريبي، وأبرز تلك البلاغات كانت ضد مداهم وشاكر محظور دلوقتي وهدير عبد الرازق.

حيث تحقق النيابة العامة في بلاغ يحمل الرقم 964881 لسنة 2024، ضد البلوجر هدير عبدالرازق يتهمها بالتهرب الضريبي عن أرباح الإعلانات التي تجريها عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتهمها البلاغ بعدم تقديم الإقرارات الضريبية المستحقة، ما يعد تهربًا ضريبيًا صارخًا وإهدارًا لحقوق الدولة المالية.

كما تحقق النيابة العامة في بلاغ رقم 974773 عرائض المكتب الفني، ضد التيك توكر محمد خالد، صاحب حساب "مداهم"، ومحمد شاكر، صاحب حساب "شاكر محظور دلوقتي"، تهم بالتهرب الضريبي والتربح عبر محتوى البث المباشرة على تطبيق "تيك توك"، لتحقيقهما أرباحا ضخمة تتجاوز الملايين، دون الالتزام بدفع الضرائب أو تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة.

هل تخضع أرباح التيك توك واليوتيوب للضريبة وفقا للقانون؟

وفًقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2024، يخضع التيك توكرز والبلوجرز للضرائب لأنهم يروجون سلعا ومحتوى ويتربحون منه، وتنص المادة 67 من قانون العقوبات للضريبة لسنة 2016: "أنّ كل شخص تهرب من دفع الضرائب يتم سجنه لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه".

وحدد قانون الضرائب رقم 56 لسنة 1954 حالات التهرب الضريبي، التي تستوجب توقيع غرامات أو عقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه ودفع تعويض يعادل قيمة التهرب الضريبي.

وكانت مصلحة الضرائب أصدرت قرارا بمحاسبة صانعي المحتوى من المدونين والبلوجر، ضريبيا، وذلك يسري على كافة المحتويات التي يقدمها المدونون على منصات التواصل الاجتماعي سواء "فيسبوك - توتير - يوتيوب - انستجرام - تيك توك - وغيرها" ويحقق صاحبها من ورائها أرباحا أو إيرادات.

حيث يخضع التيك توكرز والبلوجرز لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والذي يعزز من سلطات مصلحة الضرائب في مكافحة التهرب الضريبي، ويحدد طرق التحقيق والضبط في قضايا التهرب، كما يسمح للسلطات بتحريك القضايا القانونية ضد المتورطين في التهرب".

عقوبة التهرب الضريبي

-تنص المادة 67 من قانون العقوبات للضريبة لسنة 2016: "أنّ كل شخص تهرب من دفع الضرائب يتم سجنه لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه".

-وحدد قانون الضرائب رقم 56 لسنة 1954 حالات التهرب الضريبي، التي تستوجب توقيع غرامات أو عقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه ودفع تعويض يعادل قيمة التهرب الضريبي.

-كما ينظم القانون ذلك من خلال قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث يحدد هذا القانون عقوبات التهرب الضريبي

-كما يتضمن أيضًا نصوصًا قانونية تتعلق بالتحقيقات والعقوبات المفروضة على المتورطين في التهرب الضريبي وهي المادة 121 من قانون الضريبة على الدخل وتتضمن:

- "يعاقب كل من يمتنع عن دفع الضرائب أو يقدم بيانات كاذبة أو غير دقيقة بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامات مالية".

-المادة 122 من قانون الضريبة على الدخل: "تنص على الغرامات التي تفرض في حالات التهرب الضريبي، حيث تُفرض غرامة لا تقل عن 5% من قيمة الضريبة المستحقة على المبلغ المتلاعب به، وتزداد لتصل إلى 100% من القيمة المتلاعب فيها في حالات التهرب الضريبي المتعمد".

-المادة 123: "تعطي هذه المادة السلطات الضريبية الحق في تحصيل الضرائب المستحقة عن طريق الحجز على الممتلكات، بما في ذلك الحسابات المصرفية للمخالفين، بالإضافة إلى غرامات تأخير".

-المادة 130: "تنص على تسوية القضايا، حيث يمكن للمتهربين من دفع الضرائب تسوية التهرب الضريبي إذا أقروا بذلك قبل أن يتم كشف الجريمة رسميًا، وعادة ما يتم تخفيض الغرامات والعقوبات في حالة التسوية".

-المادة 131: "تمنح هذه المادة الحق لسلطات الضرائب في فرض الحجز التحفظي على الحسابات أو الممتلكات، أو تعليق الأنشطة التجارية في حال تبين أن الشخص أو الكيان يتهرب من دفع الضرائب".



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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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