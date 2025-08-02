السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

دفاع الفنانة هند عاكف ينفي القبض عليها

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف

نفى المستشار أشرف فرحات دفاع الفنانة هند عاكف الأخبار المتداولة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القبض على موكلته.

وأكد المحامي أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الأخبار والتقدم ببلاغ ضدهم للأجهزة المختصة.

دعوى سب وقذف المنتجة ليلى الشبح لـ هند عاكف

وفي وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بـ عدم اختصاصها بنظر دعوى سب وقذف المنتجة  ليلى الشبح للفنانة هند عاكف، وإحالتها كما هي إلى النيابة لاتخاذ اللازم.


وأحالت النيابة العامة، المنتجة ليلى الشبح إلى المحكمة المختصة، لاتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد تقدمت الفنانة هند عاكف ببلاغ إلى النيابة العامة تتهم فيه المنتجة ليلى الشبح، بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية.

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