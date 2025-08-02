السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

أبرزهم شاكر ومنار ميكب ونعمة أم إبراهيم.. الأمن يفحص بلاغات ضد بلوجرات لبث محتويات خادشة

البلوجر شاكر
البلوجر شاكر

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية البلاغات المقدمة ضد عدد من البلوجرات الموجودات على موقع التيك توك وأبرزهم شاكر محظور ونعمة أم إبراهيم ومنار ميكب ولوشة وسلمى الرحالة، وآخرين بشأن استغلالهم  السوشيال ميديا لبث محتويات تسيء للذوق العام، وتحمل إيحاءات وألفاظا خارجة، تسيء للذوق العام ولقيم المجتمع.

البلوجر أم مكة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجرات “أم مكة” و"أم سجدة" و"مروة بنت مبارك" و"مداهم" و"سوزي الأردنية" و"علياء قمرون"، بتهمة شرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثروتها.

البلوجر أم مكة
البلوجر أم مكة

وقال المستشار أشرف فرحات، إنه تقدم بعدة بلاغات ضد عدد من البلوجرات الموجودة على موقع التيك توك لما يقدمونه من "المحتوى غير الأخلاقي" المنتشر على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية


وكشف فرحات عن تقديمه عددا جديدا من البلاغات الرسمية إلى الجهات المعنية، استهدفت عددا من صانعي المحتوى على تطبيق "تيك توك"، من بينهم شخص يدعى "مداهم"، وآخر يدعى "شاكر"، بالإضافة إلى سيدة تعرف باسم "نعمة أم إبراهيم".

البلوجر مداهم
البلوجر مداهم


وأكد فرحات أن هذه البلاغات تأتي في سياق حملة مجتمعية متصاعدة تهدف إلى التصدي لظاهرة استغلال السوشيال ميديا لبث محتويات تسيء للذوق العام، وتحمل إيحاءات وإلفاظًا خارجة، مشيرًا إلى أن هناك بلاغات أخرى قيد الإعداد ضد شخصيات جديدة ظهرت بمحتوى مشابه على نفس المنصة.

علياء قمرون
علياء قمرون

وأوضح أن "نعمة أم إبراهيم" تعد من أبرز الحالات التي تم التحرك ضدها قانونيا للمرة الثانية، نظرا لما وصفه بأنه "محتوى مقزز يحمل إيحاءات صريحة ويستغل الأطفال بهدف التربح وزيادة نسب المشاهدة"، مطالبا المواطنين بالتفاعل مع المقاطع المسيئة من خلال خاصية "البلاغ" أو مشاركتها ووسمها، للمساهمة في إيصالها إلى وحدات الرصد والمتابعة التابعة للجهات المختصة.

البلوجر أم سجدة
البلوجر أم سجدة

وأشار إلى أن النيابة العامة خصصت أرقاما للتواصل المباشر مع المواطنين لتلقي البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت والمحتوى المخالف، ويتم التعامل مع هذه البلاغات بجدية وسرعة كبيرة، وهو ما يعزز من دور المجتمع في دعم جهود تطهير المحتوى الرقمي من الظواهر السلبية والمخالفات الأخلاقية.

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