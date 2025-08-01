قيادة الأطفال للسيارات مسلسل رعب لا ينتهي.. أهالي حدائق الأهرام يشتكون من الحوادث وتكرار الظاهرة ليلا.. خبير أمني يطالب بتغليط العقوبات.. وأستاذة علم اجتماع: نحتاج لإعادة بناء الوعي المجتمعي

بينما تعلو ضحكات الأطفال عادة في ملاعب الحي أو فصول الدراسة، هناك مشهد مغاير تمامًا بدأ يفرض نفسه على شوارعنا ليلًا، مشهد يخلع القلوب ويثير الذهول: أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة، خلف مقود سيارات، يتجولون بها كأنها ألعاب إلكترونية، في غياب تام للرقابة أو الإدراك بخطورة ما يفعلون.

في ظاهرة آخذة في التصاعد، لم تعد قيادة القُصر للسيارات مقتصرة على حالات فردية أو استثنائية، بل باتت مشهدًا متكررًا، خاصة في المناطق العمرانية الجديدة مثل "حدائق الأهرام" وغيرها من المناطق التي تفتقر إلى التواجد المروري الكثيف ليلًا.

ومع تكرار الحوادث الناجمة عن هؤلاء السائقين الصغار، لم يعد الأمر مجرد "تهور طفولي"، بل تحول إلى تهديد صريح لأرواح المواطنين وأمن الطريق.

الخطورة لا تكمن فقط في افتقار هؤلاء الأطفال للخبرة أو مهارات القيادة، بل في شعورهم الزائف بالأمان، الناتج عن تساهل بعض أولياء الأمور وتراخي الجهات المعنية في فرض الرقابة والمحاسبة. فمن المسؤول إذًا؟ وهل يمكن اعتبار ما يحدث مسؤولية مجتمع بأكمله؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى كارثة يومية تحصد الأرواح وتدمر المستقبل؟

في هذا التقرير، نغوص في أعماق هذه الظاهرة، نستعرض بعض الحالات، ونستمع لخبراء في علم الاجتماع، لنعرف حجم المشكلة الحقيقي، وأين تبدأ المسؤولية وأين يجب أن تنتهي.

وترصد “فيتو” أبرز الحالات التي ضبطتها الداخلية مؤخرًا:

تسجل وزارة الداخلية بشكل دوري حالات حوادث مرورية يكون الأطفال فيها خلف عجلة القيادة، مما يعكس ظاهرة خطيرة تهدد حياة الأفراد في المجتمع المصري، وفيما يلي أبرز الحالات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في الأشهر الأخيرة:-

1. طفل يقود سيارة على طريق الواحات – أبريل 2025

ضبطت الأجهزة الأمنية طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا وهو يقود سيارة ملاكي على طريق الواحات السريع. تبين أن السيارة تخص والده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأب بتهمة الإهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر.

2. طفلان يقودان سيارتين في سوق السيارات – مايو 2025

انتشر فيديو صادم لطفلين (10 و12 سنة) يقودان سيارتين داخل سوق سيارات القطامية بالقاهرة، بينما كان والدهما، وهو تاجر سيارات، يقوم بتصويرهما والضحك. تم القبض على الأب والطفلين وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

3.طفل يقود سيارة والدته في العاشر من رمضان – يونيو 2025

تم ضبط طفل يبلغ من العمر 12 عامًا وهو يقود سيارة والدته في شوارع مدينة العاشر من رمضان، مما تسبب في فوضى مرورية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأسرة، والتنبيه على الوالدين.

4. طفل يقود سيارة منتهية التراخيص في شبرا – يوليو 2025

في منطقة شبرا، تم ضبط طفل يقود سيارة دون ترخيص، وتبين أنها ملك لوالدته. تم تحرير محضر ضدها. الواقعة أثارت جدلًا واسعًا بسبب مشاركة الأهل في التغطية على الواقعة.

5. طفل يقود سيارة في حي المعادي – أغسطس 2025

في منطقة المعادي، تم ضبط طفل في سن الـ13 عامًا وهو يقود سيارة، متسببًا في حادث تصادم طفيف على الطريق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأسرة ووجهت لهم تهم الإهمال.

6. ضبط طفل يقود سيارة في منطقة الهرم – سبتمبر 2025

في "منطقة الهرم" بمحافظة الجيزة، تم ضبط طفل يبلغ من العمر 12 عامًا وهو يقود “سيارة ملاكي” تابعة لوالده، مما تسبب في اصطدام السيارة بأحد الأعمدة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأب بتهمة الإهمال.

7. طفل يقود سيارة في مدينة 6 أكتوبر – أكتوبر 2025

في مدينة 6 أكتوبر، ضبطت الأجهزة الأمنية طفلًا في سن الـ11 عامًا يقود "سيارة دفع رباعي" أثناء توجهه مع أصدقائه إلى أحد المناطق الترفيهية. وقع حادث عندما حاول الطفل تغيير المسار فجأة، مما تسبب في اصطدام السيارة بسيارتين أخريين. تم إحالة الواقعة للنيابة العامة، ووجهت للأب تهمة الإهمال.

8. طفلة تقود سيارة في منطقة الدقي – نوفمبر 2025

في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، تم ضبط طفلة في سن الـ13 عامًا وهي تقود “سيارة ملاكي” في ساعة متأخرة من الليل. الطفلة اصطدمت في حادث مروري بسيارة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق. التحقيقات أظهرت أن الطفلة تعلمت القيادة من خلال مشاهدتها لوالدها وهو يقود.

في حدائق الأهرام... قلق الأهالي يتصاعد

عدد من سكان منطقة حدائق الأهرام تقدموا بشكاوى وشهادات تفيد بخروج أطفال ليلًا في سيارات ذويهم دون علم الأهل أو بإهمال منهم، مما تسبب في حوادث مرورية محدودة، وتلفيات بالممتلكات، إضافة إلى الترويع العام. الأهالي يناشدون وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني وتشديد العقوبات على أولياء الأمور.

قيادة الأطفال للسيارات جريمة

وبدوره قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن قيادة الأطفال للسيارات هي جريمة إهمال بالدرجة الأولى، لأن الطفل لا يملك القدرة البدنية ولا الذهنية للتعامل مع المواقف المرورية.

وأضاف، وجوده في الطريق العام خطر على نفسه وعلى الآخرين. القانون واضح، لكن المشكلة أن البعض يتساهل باعتبارها "دعابة" أو وسيلة تسلية، وهذا غير مقبول.

وطالب “هشام”، بتغليظ العقوبات بحق الأهل، من غرامة إلى سحب السيارة في بعض الحالات، كتعريض حياة الآخرين للخطر.

ترى الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، أن هذه الظاهرة تكشف عن فجوة تربوية كبيرة، “لما الأهل يسمحوا أو يتغافلوا عن تصرف خطير زي قيادة السيارة، ده بيأكد إن في ثقافة مجتمعية بترى القيادة نوع من الفهلوة أو الرجولة المبكرة”.

وأضافت: “إحنا محتاجين نعيد بناء وعي مجتمعي بيركز على السلامة والمسؤولية، مش مجرد إبهار الناس في الشارع. كمان لازم نشتغل على برامج توعية تبدأ من المدارس ومنصات التواصل”.

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