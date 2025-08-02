السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سوزي الأردنية لنشرها فيديوهات خادشة على مواقع التواصل

القبض على سوزي الأردنية
القبض على سوزي الأردنية

كشفت  وزارة الداخلية تفاصيل القبض على سوزي الأردنية  “صانعة محتوى” لنشرها فيديوهات خادشة ولإساءة استخدام مواقع التواصل.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سوزي الأردنية  صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وإساءة استخدام مواقع التواصل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سوزي الأردنية  صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وإساءة استخدام مواقع التواصل

وجاء في بيان أمني؛ أنه  فى إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمحتوى المُخالف للقيم والآداب العامة، تلقت الأجهزة الأمنية عددًا من البلاغات ضد إحدى صانعات المحتوى لنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة وخروجًا على الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام تلك المواقع.

 

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سوزي الأردنية 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة المُقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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فيديوهات خادشة قسم شرطة المطرية وزارة الداخلية سوزي الأردنية

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