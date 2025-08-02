السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

تداول فيديو صادم لاعتداء شاب بحذاء على مسنة بالدقهلية

من فيديو اعتداء علي
من فيديو اعتداء علي سيده في الدقهلية، فيتو

 شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب بعد تداول مقطع فيديو صادم، يظهر فيه شاب يعتدي بعنف على سيدة مسنة بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مستخدمًا الحذاء في ضربها على وجهها وسط حالة من الاستياء بين الأهالي.

تداول فيديو صادم لاعتداء شاب على سيدة مسنة بالدقهلية

 وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو والتحري عن ملابساته وظروف الواقعة، حيث كثفت فرق البحث الجنائي جهودها لتحديد هوية المتهم، تمهيدًا لضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 

 

 

 وأكدت مصادر أمنية أن الفحص يشمل التحقق من صحة المقطع ومكان وزمان تصويره.

 

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مطالبين بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته، مؤكدين أن ما حدث يمثل اعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية والأعراف المجتمعية.

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