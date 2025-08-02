تداول فيديو صادم لاعتداء شاب بحذاء على مسنة بالدقهلية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب بعد تداول مقطع فيديو صادم، يظهر فيه شاب يعتدي بعنف على سيدة مسنة بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مستخدمًا الحذاء في ضربها على وجهها وسط حالة من الاستياء بين الأهالي.

تداول فيديو صادم لاعتداء شاب على سيدة مسنة بالدقهلية

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو والتحري عن ملابساته وظروف الواقعة، حيث كثفت فرق البحث الجنائي جهودها لتحديد هوية المتهم، تمهيدًا لضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت مصادر أمنية أن الفحص يشمل التحقق من صحة المقطع ومكان وزمان تصويره.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مطالبين بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته، مؤكدين أن ما حدث يمثل اعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية والأعراف المجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.